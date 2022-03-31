Bebekler için patates tostu tarifi nasıl yapılır? Kahvaltıyı sevmeyen çocuklara patates tostu

Patates tostu (bebekler için) tarifi

Malzemeler

1 tane patates

Kaşar rendesi

Peynir

1 tane yumurta

Tuz

Patates tostu (bebekler için) tarifi nasıl yapılır? Patatesi soyup rendeleyin. Suyunu sıkıp derin bir kaba alın. Üzerine kaşarı rendeleyin. Ezilmiş peyniri katın. Yumurtayı ekleyin. Tuz ekleyin ve güzelce karıştırın. Önceden ısıtılmış ve yağlı kağıt konulmuş tost makinesinde pişmeye bırakın.

(İç malzemeye dilerseniz farklı şeylerde ekleyebilirsiniz)

Patates tostu tarifi için malzemeler

3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1su bardağıkaşar peyniri(rendelenmiş)

Patates tostu tarifi nasıl yapılır?

Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın. Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın. Tost makinenizi iyice ısıtın. Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin. İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun!