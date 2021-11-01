Bebekler için pankek nasıl yapılır? Bebek pankeki tarifleri

Bebeğiniz için ne yapsam ne pişirsem ne yedirsem diye düşünen anneler! Pratik ve besleyici bebek pankek tarifleri burda...

Malzemeler

1 adet yumurta sarısı (1 yaş üstü tamamı)

1 tane muz

1 tatlı kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3, 5 yemek kaşığı tam buğday unu

1 çay bardağı süt veya sulu yoğurt

Yapılışı

Bir kapta yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Muzu çatalla çatalla iyice ezip ekliyoruz. İçine diğer malzemeleri de ekleyip koyu boza gibi bir kıvam elde ediyoruz. Tavamızı ısıtıp bir kaşık ile dökelim. Üstü göz göz olunca çevirelim. Altı çok açık olmasın diğer tarafı da pişince tamamdır.

Sade Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeler

2 adet yumurta

1 bardak süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 tepeleme yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı (tepeleme)un

Yapılışı

Bir kaba yumurtaları kırın ve toz şekeri de katıp ikisini beyaz olana kadar çırpın. Üzerine süt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Sonra karıştırmaya devam ederek unu azar azar ekleyin. Tavayı azıcık yağladıktan sonra kepçe yardımı ile tavaya dökünüz. Önlü arkalı pişirip servis ediniz.

Not: Tarifte süt yerine su yada yoğurt suyu eklenirse ,yumurta beyazı,karbonat eklenmezse tarif 8 ay ve üzerine uygun olur.