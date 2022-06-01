Bebekler için ilk çorba tarifi ve 7-9 ay arası bebekler için bulgurlu sebze çorbası tarifi

7-9 Ay Arası Bebekler için Bulgurlu Sebze Çorbası Tarifi

İçindekiler

Porsiyon Sayısı: 1

1 çorba kaşığı bulgur

1 çay bardağı doğranmış sebze (soğan, havuç, kabak, pazı, kırmızı biber)

1 su bardağı su

1 çay kaşığı zeytinyağı

Bulgurlu Sebze Çorbası

Bu tarifimiz bebekler için, 7. Ay ve 9.ay arasında bebeklerimize deneyeceğimiz özel bir çorba tarifimiz var. Sebze çorbası hazırlayacağız, özelliği ise tabii ki içerisinde sebzelerin minik minik parçalar halinde biraz pütürlü bir şekilde bulunuyor olması. İçerisine bir miktar da bulgur ekliyor olacağız. Artık gıdalarımızı ve çorbalarımızı zenginleştirme zamanı geldi. Biliyorsunuz, 7. aydan önce bir aylık bir tadım ayımız vardı. Orada daha püre gıdalarla bebeklerimizi tanıştırdık, sebzelerin, meyvelerin lezzetlerini öğrettik, yoğurt denettik. Şimdi sıra onlarla yemek hazırlayıp bu yemeklerin lezzetlerini tanıttırmakta.

Sebzeleri biraz karışık kullanacağız, tarifimizde kabak, havuç ve kırmızı biber kullanacağız. Mevsime göre bunun içerisine birazcık pazı veya ıspanak da ekleyebilirsiniz. Buradaki sihirli besinimiz ise bulgur. Bulgur yerine pirinç de kullanabilirsiniz ama sizlerden bir ricamız var ki, çok da çocuğunuzu buğdayla tanıştırmayı 8. aydan sonraya bırakmayın. Çünkü bu sefer alerjiyle ilgili riskimiz artabiliyor. Onun için glutenle ilgili tanışma sürecini 7. 8. aydan itibaren mutlaka planlamış olmanız gerekiyor. Orada da kullanabileceğimiz en besleyici besin tabii ki de bulgur. İnce bulgur da kullanabilirsiniz, böyle kalın, pilavlık bulgur da kullanabilirsiniz. Şimdi tavamızda bir çay kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız. Lütfen hazırladığınız tariflerde çok fazla yağ kullanmayın. Sebzelerimizin yarısını kullanacağız. Şimdi geldik bir çorba kaşığı bulgurumuzu eklemeye.

Ve bu çorbamızın içerisine ortalama bir çay bardağı kadar da sıcak su ekleyeceğiz. Tenceremizin dibinde küçücük bir çorba hazırladık ufaklıklar için. Sevgili anneler, hazırlamış olduğunuz bu tarifleri kendiniz de tüketebilirsiniz. Emziklilik döneminde sebze çorbası içerisinde hele de bulgur olduğunda hem sütünüzün içeriğine hem de miktarına destek olmuş olacak. İçerisine yalnız çocuğunuza hazırladığınız hiçbir gıdanın 1 yaşa kadar baharat ve tuz eklemiyorsunuz, buna dikkat ediyorsunuz. Bol bol yağ kullanmıyorsunuz, buna dikkat ediyorsunuz. Kavurma işlemi yapmıyorsunuz, bu da çok önemli bir nokta. Kendiniz tüketirken tabii ki içerisine tuz ekleyebilirsiniz. Özellikle iyotlu tuzu yemek piştikten sonra üzerine ekliyor olmanız çok kıymetli. Tarifimiz hazır, afiyet olsun.

Bebeklere İlk Çorba + 6

Bebeklere İlk Çorba + 6 Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük havuç

1 küçük kabak

1 küçük patates

1 tatlı kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı su

Bebeklere İlk Çorba + 6 Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabak patates ve havucu güzelce yıkayıp soyuyoruz. Küp küp doğruyoruz. Küçük bir tencereye küp küp doğranmış sebzelerimizi alıp üzerine 2 su bardağı suyu ve irmiği ekliyoruz. 30 dk kaynatıyoruz. Pişen sebzeleri bir tabağa alıp çatalla ediyoruz. Ezdiğimiz sebzeleri süzgeçten geçiriyoruz. Süzgeçten geçmiş çorbamıza bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip afiyetle bebeklerimize yediriyoruz.

NOT: çorbalarımzı iki günlük hazırlayabilirsiniz. İlk verdiğinizde iki tatlı kaşığı verip alerji yapıp yapmadığını bakın. Bu tarif doktor onaylıdır .Gönül rahatlığı ile yedirebilirsiniz.

Bebekler İçin İlk Çorba

Bebekler İçin İlk Çorba Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük havuç

1 küçük patates

2 tatlı kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı zeytin yağı

Bebekler İçin İlk Çorba Tarifi Nasıl Yapılır?

Patates ve havucu 2 bardak suda haşlamak için tencereye alalım.

2 tatlı kaşığı pirinç nişastasını salması için suda biraz bekletilir daha sonra kaynamaya başlayan patates ve havucun içine atılır.

Zeytin yağı eklenir ve pirinçler ve havuç iyice pişene kadar kaynatılır.

Suyu azaldıkça ekleyiniz. İyice piştiğinden emin olunca blederdan geçirelim. Hepsi bu kadar afiyet olsun