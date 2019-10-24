Bebekler için doyurucu ve besleyici yulaflı mama tarifi

Yulaf çocukların günlük ihtiyaç duyduğu enerjinin karşılanması için yemesi gereken en sağlıklı bir tahıldır. Yulafın kendi yapısında betaglukan isimli, suda çözünebilen bir lif bulunur. Yulaf tek başına yenmesi zor olan bir besin olduğundan çeşitli sağlıklı gıdalarla destekleyerek tüketmek daha iyi olabilir. Bebekler için sağlıklı ve doyurucu yulaf maması nasıl yapılır? İşte yulaf maması tarifi...

Bebeklere yulaf ne zamandan itibaren yedirilir?

Yulaf ve diğer tahıllar çölyak hastalığının gelişmesinin önlenebilmesi için anne sütü ile beslenmeye devam edilirken 17. haftadan sonra azar azar başlanabilir. Bunun için de alında glüten içermeyen ancak bulaş yoluyla az miktarda içerebilecek olan yulaf iyi bir besindir. Eskiden beri pirinç ek gıdaya başlanırken ilk gıdalar arasında yer almıştır. Hâlâ da kullanılmaktadır. Çünkü pirinç alerji riski düşük ve glütensizdir. fakat son araştırmalar ek besinlere başlangıçta yulaf gibi az miktarda glüten içerebilecek besinlerin de verilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu sebeple de çölyak tanısı almamış, hekimi tarafından kesinlikle yasaklanmamış bebeklere yulaflı mamalar verilmektedir. Yulafın pirince göre bir diğer avantajı ise kaç şekerini çok hızlı yükseltmemesi ve kabızlığa sebep olmamasıdır. Yulafın bunları yapmıyor olmasının en önemli sebebi yüksek lif içeriğidir.

Yulaflı mama tarifi

Yulaflı mama yapmak için bebeğinizin yiyebileceği kadar meselâ; 1 çorba kaşığı yulaf ezmesini, 1 çay bardağı kadar suda kısık ateşte pişirebilirsiniz. Taneler iyice yumuşadığında çatalla ezerek üzerine bir çorba kaşığı ev yapımı yoğurt ilave edebilirsiniz. Taneler yeteri kadar ezilmemiş ise bulamaç kıvamına getirmek için kısa süreli blendır kullanabilirsiniz. Bu karışıma cam rendede rendelenmiş elma, şeftali ekleyebilirsiniz. Hatta sağılmış anne sütünüz varsa bir miktar ilave ederek biraz sulandırmanız bebeğinizin daha rahat yemesini sağlayacaktır. Anne sütü katarsanız mamayı tek öğünde yedirip daha sonra yedirmek için saklamayın. Özellikle sıcak havalarda bakteri oluşumu riski var.

Yulafın sağlığa faydaları nelerdir?

Sindirim sisteminin çalışmasını destekler, sindirim sistemi sorunlarını önler.

Zengin lif içeriği dolayısıyla mide ve bağırsak sorunlarını önler, mide ve bağırsak kanserine yakalanma riskini de düşürür.

Hazımsızlığı giderir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cilt ve saç sağlığını korur.

Düşük kalori, yüksek lif içeriği ve uzun süre tok tutması dolayısıyla kilo verme sürecini hızlandırır.

Sinir sistemini rahatlatır, stresten uzak tutar.

Uykusuzluğu önler.

Kemik ve kasların güçlenmesini sağlar.

Bağımlılıklardan kurtulmaya yardım eder.

Guatr hastalığının semptomlarını azaltır.

Tiroid bezinin daha iyi çalışmasına yardım eder.

Diş ve dişeti sorunlarını önler.

Kan şekeri seviyesini dengeleyerek, diyabeti önler.

Kötü kolesterolü düşürerek, kolesterol seviyesini normale getirir. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarından da korunmak mümkün olur.

Yüksek enerji kaynağıdır. Bu bakımdan yorucu bir güne başlarken tüketilmesinde, sporcuların günlük düzenli olarak tüketmelerinde fayda var.