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Aktüel Bebekken yüzü yanan Dilara'nın tedavisi Akdeniz Üniversitesinde yapılacak
Aktüel

Bebekken yüzü yanan Dilara'nın tedavisi Akdeniz Üniversitesinde yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:07:13 -
Bebekken yüzü yanan Dilara'nın tedavisi Akdeniz Üniversitesinde yapılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın tedavisine, Akdeniz Üniversitesinde devam edilecek.

Baba Cem Şencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının tedavi için kendilerine yardım eli uzattığını, Bakanlık yetkililerinin aracılığıyla Antalya'ya doğru yola çıktıklarını söyledi.

Şencan, Dilara'nın tedavisinin Akdeniz Üniversitesinde yapılmasının planlandığını belirterek, bu süreçte kendilerine destek veren Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

İzmit ilçesindeki evlerinde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu Dilara Şencan'ın vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşmuş, komşuların alevlerin arasından aldığı Dilara, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviyle hayata tutunmuştu.

Çocuklarının ameliyat olabilmesi için kendilerine yardım eli uzatılmasını isteyen ailenin sesinin Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasının ardından, Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti.


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