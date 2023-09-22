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Gündem Bebek sahili ahlaksızı hakkında tepki çeken karar
Gündem

Bebek sahili ahlaksızı hakkında tepki çeken karar

Yeniakit Publisher
2023-09-22 16:25:00 -
Bebek sahili ahlaksızı hakkında tepki çeken karar

Bebek Sahili’nde bir kadınla ulu orta cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi skandal bir tahliye edildi. Mahkemenin kararına kamuoyundan tepki yaptı.

Bebek Sahili’nde 30 Mayıs 2022 günü Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi’nin ‘hayasızca hareketler’ ve ‘beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı’ suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Özgür kavi ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunması için söz alan sanık Özgür Kavi, eski ifadesini tekrar etti ve tahliyesini talep etti.

Sanığa tahliye kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özgür Kavi’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imzalı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme başkanı, sanığa adli kontrol hükümlerine uymadığı taktirde tekrardan tutuklanacağını hatırlattı.

Öte yandan Heyet, müşteki sanık Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının beklenmesine, yakalandığı takdirde akıl hastası olup olmadığına yönelik raporun alınması için akıl ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi’nin ’beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve ’hayasızca hareketler’ suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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İdam edilmeleri istenmişti

Vatandaşlar, çevredeki insanlara aldırış etmeden ulu orta zina yapan Carmen Maria T. ve Özgür Kavi isimli rezillerin idam edilmesini istemişti. 

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Yorumlar

İslam

Yazıklar olsun

Kemal baki

Bebek sahili haberi yapacam diye şu pornografik olduğu belli olan fotoyu niçin yayınlıyoruz . hayırdır akit ne oluyoruz.hani bizim ilkelerimiz
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