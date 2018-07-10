Bebek pudrasının kullanım alanları nelerdir?

Bebek pudrasını ayak kokusunu gidermek için kullanabilirsiniz. Bunun için koku yaptığını düşündüğünüz ayakkabının içine bir miktar bebek pudrası serpin. Kokunun kalmadığını göreceksiniz. Bu uygulamayı ara ara tekrarlamalısınız. Bu şekilde artık o ayakkabının koku yapmadığını görerek sevinebilirsiniz.

Bebek purdası aynı zamanda yağlı saçlar için de çözümdür. Son dönemde gündeme gelen kuru şampuan, saçların yıkanamadığı zamanlarda yağından arınması için kullanılır. İşte bahsetiğimiz kuru şampuanın mantığında pudra vardır.

Kuru şampuanınız yoksa saç diplerinize bir miktar bebek pudrası döküp saçlarınızı önünüze alarak tarayın ve arkaya atın. İşte size kuru şampuan! Saçlarınızdaki yağ yok olacaktır.

Kıyafetiniz herhangi bir nedenle yağ olduysa hemen bebek pudrasıyla müdahale edebilirsiniz. Yağlı lekenin üzerine bir miktar bebek pudrası döktükten sonra biraz bekleyin. Daha sonra kıyafetinizi yıkama talimatına uygun şekilde yıkayın. Yağ lekesi bu şekilde kolayca çıkar.

Malum yaz ayları ter dökme ayıdır. Fazla ter, her zaman rahatsızlık yaratır. Yaz aylarında koltuk altlarınıza bebek pudrası sürerek fazla terlemekten kurtulabilirsiniz.

Maskara uygulamadan önce parmaklarınız yardımıyla kirpiklerinze biraz bebek pudrası sürerseniz kirpiklerinizin çok daha dolgun olduğunu görürsünüz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.