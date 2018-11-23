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Bebek odası düzenlerken...

Neler yapmalı, neler yapmamalısınız, işte cevabı...

23 Kasım 2018 Cuma 18:30
Bebek odası düzenlerken...

Bir yaşıının altındaki bebeklerin boğulmasını önlemek için yatağında yastık bulunmaması gerekiyor. Yine aynı sebeple sert yataklar daha güvenlidir. Yumuşak yataklardan kaçınmalısınız.

Beş yaşın altındaki çocukları ranzanın üst kısmında yatırmayın. İki küçük çocuğunuz varsa ve ranza kullanmak zorundaysanız, onlar odada oyun oynarken ranzanın merdivenini çıkarmayı unutmayın, tırmanıp düşmesinler.

Örgü battaniyesi varsa, deliklerine bebeğin parmağının girip takılmayacağına emin olun. Etrafta kırılabilecek, zararlı hiçbir şey olmasın ki rahatça oynayabilsinler..

Odadaki kullanılmayan prizlere priz emniyeti takmalısınız, bu çok önemli!

Bebeğiniz, yatağına tırmanıp inmeye başlayınca, en doğrusu, yatağın önündeki koruyucu kısmı çıkarıp, yatak yüksekliği ayarlanabilyorsa onu da alt seviyeye indirin, rahatça yatağına inip çıksın.

Yeni yürüyen bebeğiniz sabah sizden önce uyanıp evin tehlikeli bölümlerine gitmeye çalışıyorsa; odasının kapısına emniyet bariyeri takın. Ona da tırmanmaya başlarsa, evin bütün bölümlerini emniyetli hale getirmeniz şart. Yoksa sürekli dur, yapma demekten siz de sıkılırsınız, o da. Ayrıca o kadar çok yapma derseniz, bir süre sonra sizi dinlemez zaten..

Odasına bir iki tane yer minderi koyun, üstünde rahatça atlayıp, hoplayıp, zıplasın.

Çocuklar sürekli sakin sakin oynayamazlar, biliyorsunuz. Oynamadığı zaman oyuncaklarını yerde bırakmamaya alıştırın. Bunun en kolay yolu oyuncak dolabının kullanışlı ve sevimli olması.

Ağır kapaklı ve çekmeceli dolaplar yerine, raflara koyacağınız rengarenk kutular işinizi kolaylaştıracaktır.

Alt açma dolabını seçerken raflarının düzenlenişine dikkat edin. Kremler, bezler, temiz çamaşırlar elinizin altında olmalı. Bebeği bir an için bile orada yalnız bırakmayın.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:30
  1. bebek odası
  2. bebek odası düzenleme

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