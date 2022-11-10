Bebek monitörü korsanlığına karşı ailenizi güvende tutmanın yolları

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Akıllı teknoloji, akıllı kilitler ve kapı zillerinden ev güvenlik kameralarına kadar evlerimizi güvende tutmak için sayısız imkan sağlıyor. Ancak bilgi işlem gücüne ve internet bağlantısına sahip küçük teknolojik aletler bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelebilir. Alacağınız önlemler ile bebek monitörünün bir yabancının emirlerini yerine getirmek yerine işini yaptığından, bir güvenlik ve gizlilik riski oluşturmadığından emin olabilirsiniz.

Bilgisayar korsanları bebek monitörlerini nasıl ele geçiriyor?

Bazıları bunu sadece şaka için yapıyor. Bazılarının aklında gözetlemeye yönelik düşünceler ya da monitör yoluyla kulak misafiri olarak kişisel bilgileri çalmaya veya hırsızlık için evin boş olduğunu doğrulamaya çalışmak olabilir. Sebep ne olursa olsun, bir bebek monitörünü ele geçirmenin iki temel yolu var.

Radyo frekansını kullanan monitörler, gizli dinleyicinin sinyal menzili içinde olmasını ve kullandığı frekansı bilmesini gerektirir. Bu türdeki önde gelen ürünlerin çoğunun şifreli iletişim kullanması, bu modellerin daha güvenli olmasını sağlar.

Wi-Fi kullanan monitörler, evdeki modeme ve halka açık internete bağlandıklarından bilgisayar korsanlığına daha fazla maruz kalır. Wi-Fi kullanan monitörler, ebeveynlerin nerede olurlarsa olsunlar bir mobil uygulama aracılığıyla video akışını görüntülemelerini sağlayan bir işleve sahiptir. Bu durum, ebeveynlerin dışardayken rahat etmesini sağlar ancak ele geçirebileceği güvenli olmayan kameralar arayan bilgisayar korsanlarına da fırsat doğurur. Bir saldırganın ev modemini ele geçirmesi sonucunda bu işlevi sunmayan cihazlar bile teorik olarak saldırıya uğrayabilir. Bunu yapmanın en basit yolu, parolayı tahmin etmek veya “kaba kuvvet” kullanmaktır, ancak daha karmaşık saldırılar ürün yazılımı güvenlik açıklarından yararlanmaya çalışabilir.

Neler olabilir?

Her iki durumda da olası sonuçlar, ebeveynlerin alarma geçmesi için yeterli. Bilgisayar korsanları, bebeğinizi gizlice dinlemek veya cihazın hoparlörü varsa bu hoparlörü kullanarak bebeğinizle iletişime geçmek için bebek monitörüne erişim sağlayabilir. Bazı durumlarda ele geçirilen kameralardan alınan yayınlar, başkalarının izlemesi için yeraltı sitelerinde bile dağıtılabilir.

Ailenizi nasıl güvende tutarsınız?

ESET uzmanları kullanıcıların ürün seçiminde ve sonrasında dikkat etmeleri gereken hususları şu şekilde özetledi;

Seçeneklerinizi iyi araştırın. Güvenliğe önem veren, hakkında iyi değerlendirmeleri olan saygın bir üreticinin ürünlerini tercih edin.

Cihazın yazılımına (veya ürün yazılımına) yönelik tüm güncellemeleri yükleyin.

Mümkünse, bir uygulama aracılığıyla uzaktan iletişime izin vermeyen bir model seçin. Bu gibi bir uygulamaya sahipse, özellikle kullanımda değilken uzaktan erişimi kapatın.

Güçlü ve benzersiz bir parola ayarlayın. Mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

Olağandışı bir IP'den veya garip zamanlarda erişen kişiler gibi şüpheli etkinlikleri kontrol etmek için izleme günlüklerini düzenli olarak inceleyin.

Kablosuz modeminizi güçlü, benzersiz bir parolayla koruyun. Ayrıca, bağlantı noktası iletme veya UPnP'nin yanı sıra uzaktan erişimi de devre dışı bırakın.

Modemin herhangi bir ürün yazılımı yaması ile güncel tutulduğundan emin olun.