Bebek maması nasıl yapılır? Çocuğum yemek yemiyor diyenler: Evde pratik mama tarifi, bebek kahvaltısı

Bebek Kahvaltısı Tarifi İçin Malzemeler

Yarım muz

1 adet yumurta sarısı (tam pişmiş)

Açmak için anne sütü

1 tatlı kaşığı lor peyniri

1 çay kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı ceviz ezmesi

Bebek Kahvaltısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Muzu ezin.

Ardından, içine diğer malzemeleri de ekleyip ezin.

Bebekleriniz için güzel, doyurucu ve besleyici kahvaltınız hazır.

Afiyet olsun.

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