  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Tabibler Birliği’ne sormalı: Hanginiz provokatör hanginiz Hipokrat... Bunlar doktor değil mi?

Demet Akalın'ın sözleri yürekleri acıttı: Çocuğuma bebek alayım dedim...

Türkiye yapılamayanı yaptı, bütün hedeflerini aştı! İlk müşteri ülke Katar oldu: BOĞAÇ, SALVO'ya entegre edilecek

Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Blinken'a Ankara'da...

İngiliz devi Türkiye kararını dünyaya ilan etti: Uçak sayımızı 127'ye çıkaracağız, sezonu uzatıyoruz

Kılıçdaroğlu ile Özel'in yarışacağı kurultay salonunda gündem olan afiş!

Kanında boğul Netenyahu! Gazze'deki bilanço can yakıyor

Dünya Akademik Acil Tıp Konseyi Kongresi Türkiye’de gerçekleştirildi: “Acil Tıp”ta örnek ülkeyiz.. Dünyanın kalbi Türkiye’de attı

Teker teker götürüldü! Dilan ve Engin Polat için kötü son

İsrail'i titretecek gelişme! İHA'lar peş peşe havalandı
Kadın - Aile Bebek maması nasıl yapılır? Çocuğum yemek yemiyor diyenler: Evde pratik mama tarifi, bebek kahvaltısı
Kadın - Aile

Bebek maması nasıl yapılır? Çocuğum yemek yemiyor diyenler: Evde pratik mama tarifi, bebek kahvaltısı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 23:37:00 - 2023-11-03 00:03:14
Bebek maması nasıl yapılır? Çocuğum yemek yemiyor diyenler: Evde pratik mama tarifi, bebek kahvaltısı

Ciddi bir şekilde bebek maması krizinin yaşandığı evlere yeni bir tarifle kolaylık sağlamak isteyen anneler: Bebekler için güvenle hazırlayabileceğiniz, sağlıklı, pratik, mama tarifi püf noktaların bulunduğu mama arayanlar için yardımcı.

Bebek Kahvaltısı Tarifi İçin Malzemeler

Yarım muz

1 adet yumurta sarısı (tam pişmiş)
Açmak için anne sütü
1 tatlı kaşığı lor peyniri
1 çay kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı ceviz ezmesi

Bebek Kahvaltısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Muzu ezin.
Ardından, içine diğer malzemeleri de ekleyip ezin.
Bebekleriniz için güzel, doyurucu ve besleyici kahvaltınız hazır.
Afiyet olsun.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deneyebileceğiniz Farklı Bebek Kahvaltısı Tarifleri;
+1 Yaş Bebek Pankeki Tarifi;

1 yaş üzeri bebeklerinizin iştahla ve severek yiyeceği nefis pankek tarifine, Bebek Pankeki bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Havuçlu Kabaklı Bebek Yoğurt Çorbası Tarifi;

8 aylık bebekleriniz için, hem besleyici hem de doyurucu olacak, sebzeli ve yoğurtlu çorbalar hazırlayabilirsiniz. Havuçlu Kabaklı Bebek Yoğurt Çorbası tarifi için, bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bebek Krebi Tarifi;

Canan Karatay kaya tuzunu önerdi! Son derece önemli! Yararına bakın ne: kış için vazgeçilmez olacak
Canan Karatay kaya tuzunu önerdi! Son derece önemli! Yararına bakın ne: kış için vazgeçilmez olacak

Kadın - Aile

Canan Karatay kaya tuzunu önerdi! Son derece önemli! Yararına bakın ne: kış için vazgeçilmez olacak

1 Patates yarım limon ile yüzünüzdeki izlerden 5 günde kurtulun: Leke giderici! Bunları biliyor musunuz?
1 Patates yarım limon ile yüzünüzdeki izlerden 5 günde kurtulun: Leke giderici! Bunları biliyor musunuz?

Kadın - Aile

1 Patates yarım limon ile yüzünüzdeki izlerden 5 günde kurtulun: Leke giderici! Bunları biliyor musunuz?

Ayak mantarı nasıl geçer? Gizlice hastalık sinsi sinsi ilerliyor: beklentileri aşan sır şu şekilde
Ayak mantarı nasıl geçer? Gizlice hastalık sinsi sinsi ilerliyor: beklentileri aşan sır şu şekilde

Kadın - Aile

Ayak mantarı nasıl geçer? Gizlice hastalık sinsi sinsi ilerliyor: beklentileri aşan sır şu şekilde

Günde 1 kaşık içen sonra doktor yüzü görmüyor! En ucuz şifa kaynağı: O ürünün üretimini böyle yapıyorlar!
Günde 1 kaşık içen sonra doktor yüzü görmüyor! En ucuz şifa kaynağı: O ürünün üretimini böyle yapıyorlar!

Kadın - Aile

Günde 1 kaşık içen sonra doktor yüzü görmüyor! En ucuz şifa kaynağı: O ürünün üretimini böyle yapıyorlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23