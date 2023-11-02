Bebek maması nasıl yapılır? Çocuğum yemek yemiyor diyenler: Evde pratik mama tarifi, bebek kahvaltısı
Ciddi bir şekilde bebek maması krizinin yaşandığı evlere yeni bir tarifle kolaylık sağlamak isteyen anneler: Bebekler için güvenle hazırlayabileceğiniz, sağlıklı, pratik, mama tarifi püf noktaların bulunduğu mama arayanlar için yardımcı.
Bebek Kahvaltısı Tarifi İçin Malzemeler
Yarım muz
1 adet yumurta sarısı (tam pişmiş)
Açmak için anne sütü
1 tatlı kaşığı lor peyniri
1 çay kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı ceviz ezmesi
Bebek Kahvaltısı Tarifi Nasıl Yapılır?
Muzu ezin.
Ardından, içine diğer malzemeleri de ekleyip ezin.
Bebekleriniz için güzel, doyurucu ve besleyici kahvaltınız hazır.
Afiyet olsun.
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