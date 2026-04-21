Bebek mamalarında fare zehri!

Almanya merkezli HiPP markasına ait bazı bebek maması kavanozlarının Avusturya, Çekya ve Slovakya’da kasıtlı olarak fare zehriyle kirletildiği ortaya çıktı. Yetkililer, olayın üretici firmaya yönelik bir şantaj girişiminin parçası olduğunu açıkladı.

Ingolstadt polisi, söz konusu ülkelerde tespit edilen beş “manipüle edilmiş” kavanozun tüketilmeden ele geçirildiğini duyurdu. Ancak bir kavanozun hala Avusturya’da dolaşımda olabileceği belirtildi. Avusturya polisi, ele geçirilen kavanozlardan en az birinde fare zehri tespit edildiğini doğruladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “HiPP bir şantaj girişiminin kurbanıdır” denilerek, faillerin firmaya mesaj gönderdiği bildirildi. Şirket, kavanozlara müdahale edildiğini doğrularken, içerikte zehir bulunduğuna dair ayrıntıya girmedi.

Avusturya makamları, tüketicilere özellikle patates-havuç karışımı içeren ürünlere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Şüpheli kavanozların alt kısmında kırmızı daireli beyaz bir etiket bulunduğu ve kapaklarının daha önce açıldığı için normalde duyulan “klik” sesini vermediği ifade edildi.

Soruşturma, Ingolstadt Savcılığı gözetiminde “şantaj girişimi” şüphesiyle sürdürülüyor. Polis, şüphelilerin 16 Nisan’da gönderdiği e-postanın ortaya çıkmasının ardından gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Avusturya basınından Die Presse, şüphelilerin 27 Mart’ta firmaya e-posta göndererek 2 milyon euro talep ettiğini, aksi halde üç ülkedeki belirli süpermarketlerde bebek mamalarına zehir katılacağını bildirdiğini yazdı.

HiPP ise söz konusu mesajın genel bir e-posta adresine gönderildiğini ve bu nedenle gecikmeli fark edildiğini belirterek, durumdan haberdar olur olmaz yetkililere bilgi verildiğini duyurdu. Şirket, olayın ürün kalitesiyle ilgili olmadığını vurgulayarak, “Bu, kontrolümüz dışındaki kriminal bir dış müdahaledir ve yalnızca üç mağazada gerçekleşmiştir. Başka bir vakaya dair bilgimiz yok” açıklamasında bulundu.