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Kadın - Aile Bebek makarnası tarifi, nasıl yapılır? Kolay bebek makarnası tarifi
Kadın - Aile

Bebek makarnası tarifi, nasıl yapılır? Kolay bebek makarnası tarifi

Yetişkinlerin, çocukların ve bebeklerin en sevdiği yemeklerden olan makarnayı bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 19:21:00 - 2021-11-11 19:23:24
Bebek makarnası tarifi, nasıl yapılır? Kolay bebek makarnası tarifi

Bebeğiniz için lezzetli ve pratik makarna tarif paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı makarna
  • 1 su bardağından iki parmak eksik su
  • 1 çay kaşığının ucu tuzsuz tereyağı(isteğe göre)
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı
  • İstenilen ölçüde yoğurt ya da tuzsuz peynir

Yapılışı

Demleme makarna ayni pilav gibi yapılır. Kırılan makarnalar su ile birlikte tencereye koyulur. Makarna kendi suyunda yumuşayana kadar pişirilir. İçerisinde bir miktar su bırakılır. Sulu bırakmamızın nedeni daha sonrasında lapalığını ayarlamak içindir. Eğer yoğurt kullanacaksanız su bırakmayabilirsiniz. Makarna piştiğinde içerisine tuzsuz tereyağı ve zeytinyağı dökülüp karıştırılır. Ilıyınca ya da soğuyunca yoğurt ile verebilirsiniz.  Bebeklerinize afiyet olsun.

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