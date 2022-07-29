Bebek kıyafetlerindeki lekeler nasıl çıkar? | Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalı?

Bebek Kıyafetleri Nasıl Yıkanmalı?

Bebeğinizin konforu için kıyafetlerini sıklıkla değiştirmek genellikle çok çamaşır yıkamayı da beraberinde getirir. Peki, bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalı? Bu kullanışlı ipuçlarıyla bebek kıyafetlerini nasıl doğru bir şekilde yıkayacağınızı öğrenin.

Bebek Kıyafetlerinde ki kaka Lekesi Nasıl Çıkar?

Minik yaramazlar bazen boylarından büyük kazalara yol açarlar. Böyle anlarda anneler bebeklerin kıyafetlerindeki lekeleri çıkarmak için çok fazla çaba sarf ederler. Aslında böyle durumlarda oluşan kaka yada bebek kıyafetlerindeki dışkı lekelerini çıkarmak o kadarda zor değildir. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza fazla zaman harcamadan bu lekelerden nasıl kolayda kurtulacağınız dan bahsedeceğiz.

Bebeğinizin kıyafetinde oluşan kaka yada dışkıyı ilk aşama olarak soğuk su ile akıtmalıyız. Suyun sıcak olması halinde lekenin kalıcı olmasına neden olacaktır. Bu yüzden ilk aşamanın soğuk su ile olması oldukça önemlidir. Soğuk suyla akıttığınız kıyafetleri, içinde bulaşık deterjanının bulunduğu bir kovanın içerisine birazda sıcak olmayacak şekilde su ekleyerek yarım saat kadar bir süre bekletiniz. Daha sonra biraz beyaz sirke ve karbonatı karıştırın, Bu karışımda macun kıvamında bir madde elde edin. Bu elde ettiğiniz karışımı, kıyafetin leke olan kısmına sürerek fırçalayın. Bu fırçalama işlemi için evinizde bulunan eski bir diş fırçasını kullanabilirsiniz. Fırçalama işlemi bittikten sonra, üzeride kaka lekesi olan kıyafeti makinede yıkayın. Yıkama esnasında arzu ederseniz piyasada bulunan leke çıkarıcılardan da faydalanabilirsiniz. Böylelikle bebek kıyafetlerindeki lekeler den kurtulmuş olacaksınız.

Bebek Kıyafetlerindeki Meyve Lekesi Nasıl Çıkar?

Bebek kıyafetlerindeki lekeler bazen oldukça inatçı olabiliyor .İnatçı olması bu lekenin çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Temel leke çıkarma prensibimiz her zaman olduğu gibi lekeye yapılan erken müdahale lekenin sizleri uğraştırmadan çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Leke oluşan kıyafeti hemen yıkamayacaksınız bili mutlaka ıslak tutmalısınız buda lekenin sizleri uğraştırmadan kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır.

Çocuk kıyafetlerinde oluşan meyve lekesi sizlere yukarıda bahsettiğimiz üzere soğuk su ile değil, bu seferki işlemimiz sıcak su ile yapılmalıdır.

Bir kovaya biraz sıcak su koyup, içine leke olan kıyafeti koyuyoruz. Kovadaki su soğuyuncaya kadar bekletiyoruz. Kıyafetin suda bekletilmesi lekenin yumuşayıp çıkmasına yardımcı olacaktır. Lekenin daha çabuk çıkması için suya biraz tuz ilave edebilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra kıyafetinizi yıkamadan önce, makinenizin deterjan bölümüne biraz sabun tozu ekleyebilirsiniz. Bu ilave ettiğiniz doğal sabun tozu hem lekenin çıkmasına yardımcı olacak hem de doğal olduğu için bebeğinizin cildine zarar vermeyecektir. Sizlere sunduğumuz bu yöntem sayesinde bebek kıyafetlerindeki meyve lekelerinden kurtulmuş olacaksınız.

Bebek Kıyafetlerinde Ki Sarı Lekeler Nasıl Çıkar?

Bebek kıyafetlerindeki lekeler gözünüzü hiç korkutmasın. Bu lekeler içindeki sarı lekeler yani yağ lekeleri oldukça zor bir lekedir.Bunun için sıcak su kullanabilirsiniz.Kullanacağınız sıcak suyun içerisine biraz karbonat ve birazda sirke dökerek kıyafetlerinizi suda bekletebilirsiniz. Kıyafetler suyun içinde beklerden eski bir diş fırçasıyla lekeli olan bölgeleri fırçalamak size zamandan tasarruf ettirecektir.Sonrasında ise bol su ile durulayarak lekelerden kurtulmuş olacaksınız.

Yumuşatıcı Lekesi Nasıl Çıkar?

Yumuşatıcı lekelerinin oluşmasına en etkili etkenlerden biri ise kıyafetlerin makinede yeterince durulan mamasıdır. Makinenizin kapasitesinden fazla çamaşır yıkamak böyle bir sonuç doğurabilir.Böyle üzücü bir olayla karşılaşmak istemiyorsanız yazımıza bir göz atmanız sizin için faydalı olacaktır.

Çamaşır Makinesini çalıştırmadan önce çamaşır makinesine yumuşatıcı koyacağınız zaman çok koymayın. Gereğinden fazla yumuşatıcı koymanız kıyafetlerinizde istenmeyen lekelere sebep olacaktır.Çamaşır makinesine koyduğumuz kıyafetleri türüne göre makineyi programlayın. Bu işlemde makinedeki çamaşırlarda yumuşatıcı lekesini önlemeye yarayacaktır.

Yumuşatıcı lekesini kıyafetlerinizden çıkarmak için bolca sıcak suyla lekeli olan bölgeyi ovalamak olacaktır. Eğer bu yöntemi uyguladığınız halde kıyafetten leke çıkmadıysa tekrar çamaşır makinesinde yıkayın.Bu işlem lekeleri kıyafetinizden çıkarmaya yardımcı olacaktır. Eğer kıyafetiniz tam anlamıyla yumuşatıcı lekesi olmuşsa yapmanız gereken şeylerden biri ise lekeli olan bölgeyi bol sıcak suyla hatta kaynar suyla fırçalamak olacaktır.

Bebek Kıyafetlerindeki Süt Lekesi Nasıl Çıkar?

Çocuk kıyafetlerindeki süt lekelerini çıkarmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey yazımızda paylaştığımız ip uçlarını yapmak olacaktır. Bu sayede hem paradan hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz.

İnek sütü ve keçi sütü gibi anne sütü de içinde yağ barındırır. Genellikle emziren annelerin kıyafetleri süt lekeleriyle doludur. Böyle durumlarda kıyafetlere bulaşmasın diye kullandığımız göğüs pedleri bile etkili olmaya bilir. Peki bu lekelerden hızlıca kurtulmak mümkün mü gelin beraber bir bakalım.

Diğer lekelerde olduğu gibi süt lekesinde de erkan davranmak oldukça önemlidir. Bebek kıyafetlerinde oluşan süt lekesi ni çıkarmak için kullanacağımız suyun sıcak yada ılık olması lekenin kalıcı olmasına neden olabilir. Süt yada mama gibi lekeleri soğuk suyla akıtmak oldukça önemlidir.

Soğuk suyla akıttığınız giysiyi, yine soğuk su dolu bir kovanın içerisine koyunuz. Kıyafet en az yarım saat bu şekilde beklemeli. Ardında çok zaman geçmeden kıyafeti ,çamaşır makinesine atınız. Eğer ki leke inatçı çıkmıyor ise mutlaka karbonatı deneyin. Karbonat, su ve limonlu su ile bir karışım elde edin. Bu karışımı leke olan yere sürün ve en az yarım saat bekleyin. Karbonat lekenin üzerinde kuruduğu zaman kıyafetinizi makinede yıkayın. Böylelikle lekeden kurtulmuş olacaksınız.

Çocuk kıyafetlerindeki Lekeler Nasıl Çıkar?

Çocuklar ve bebekler üzerini kirletme konusunda birbirleriyle yarışırlar. Bebeklerin ve çocukların kasları daha gelişmediği için istemsiz de olsa yedikleri yada içtiklerini üzerlerine dökerler. Bu çocuklar için kimi zaman eğlenceye dönüşse de anneler için aynı şeyi söyleyemeyebilir im .İşte siz anneleri uğraştırmayacak bir kaç ip ucu...

Bebek kıyafetlerindeki lekeler bazen çok inatçı olabiliyor. Ancak lekeler ne kadar inatçı olursa olsun en temel yöntemimiz lekeye en kısa sürede kurumadan müdahale etmektir.

Kirli olan kıyafeti içi ılık su dolu bir leğen yada kovaya koyuyoruz. Lekenin çabuk çıkması için suda biraz bekletebiliriz.

Lekenin çabuk çıkması için biraz tuz ilave edebiliriz. Bu işlem bittikten sonra kıyafeti makineye atmadan önce makinenin deterjan gözüne toz sabun eklemeliyiz. Bu eklediğimiz toz sabun hem lekenin çıkmasına yardımcı olacaktır hem de kıyafetleri kimyasal olmayan doğal yöntemle yıkamış olacağız. Bu kullandığımız toz sabun doğal olduğu için bebeğinizin cildine hiç bir şekilde zarar vermeyecektir.

Bebek Kıyafetleri Nasıl Dezenfekte Edilir?

Dezenfeksiyon sıradan kirleri temizlemenin ötesinde zararlı virüs ve bakterileri yok eden temizlik ürünleri ve yöntemleri ile yapılan işlemleri kapsar. Bebek kıyafetlerinin temizlenerek hijyenik bir hale getirilmesi de bu işlemlerden biridir.

Bebek kıyafetlerini dezenfekte etmek için çamaşır makinesinde yüksek ısı ve bebek cildine uygun deterjanla yıkadıktan sonra güneşte kurutmayı tercih edebilirsiniz. Bebeğinizin çamaşırlarını güneş ışığında kurutmanız doğal bir dezenfeksiyon sağlar. Ancak sararmalarını önlemek için uzun süre güneşte bırakmamalısınız.

İkinci bir seçenek de elbette giysileri ütülemek. Ütünün yüksek sıcaklığı elverişli ve kolay bir dezenfeksiyon yöntemi sunar.

Bebek Kıyafetlerinden Kusmuk Lekesi Çıkarmak

Genellikle 6 aydan bir yıla kadar olan süreçte bebekler sıklıkla tükürür ve kusar. Bu durum bebeğinizin kıyafetlerinde çok fazla kirli, sarı görünümlü lekeler bırakabilir. Bebeğiniz mama ile besleniyorsa, lekeleri çıkarmak anne sütünün bıraktığı lekelere göre biraz daha zor olacaktır. Bunun için giysiyi ılık suya koyun. Ardından, bölgeye az miktarda toz çamaşır deterjanı serpin. Diş fırçasıyla nazikçe fırçalayın.

5-10 dakika beklettikten sonra kıyafeti her zamanki gibi yıkayabilirsiniz. Bu, tükürüğün veya kusmuğun giysinin üzerinde sarımsı bir leke bırakmasını önleyecektir. Anne sütü lekeleri için biraz limon suyu ile ön temizleme yapmanın da işe yarayacağını hemen belirtelim.