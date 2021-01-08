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Gündem Bebek katili Öcalan için bir araya geldiler: Emniyet taşkınlığa geçit vermedi!
Gündem

Bebek katili Öcalan için bir araya geldiler: Emniyet taşkınlığa geçit vermedi!

Teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a destek için Van'da bir araya gelen HDP'liler, basın açıklamasından sonra taşkınlık çıkartmak isteyince emniyet engeli ile karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 21:27:00 -
Bebek katili Öcalan için bir araya geldiler: Emniyet taşkınlığa geçit vermedi!

DBP Van İl Örgütü üyeleri bebek katili Abdullah Öcalan için HDP Van İl Binası önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasından sonra bölücü sloganlarla yürüyerek sokakları karıştırmak isteyen grup polis engeli ile karşılaştı.

HDP binası önünde konuşma yapan HDP Milletvekili Bedran Öztürk cezaevlerinde süren açlık grevlerine destek verdiklerini söyledi. HDP'li Öztürk AK Parti iktidarını hedef aldı. "AKP ve MHP bloku artık miadını doldurmuştur. Miadını dolduran bu hükümet şimdi İmralı tecridini ağırlaştırmıştır." diyerek bebek katilini savunan ve hükümete iftira atan HDP'li vekil, "Bu yüzden başlayan açlık grevi eylemleri bunun son bulması için başlatılmıştır. Buradan ilan ediyoruz. Cezaevlerinde yaşanan herhangi bir olumsuzluğun sonucu AKP ve MHP iktidarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasından sonra ara sokaklara dağılan ve bölücü sloganlar atan gruba emniyet geçit vermedi.

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