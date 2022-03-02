Bebek katili batı!

En ufak meseleleri dahi krize dönüştüren, “Özgürlük ve demokrasi getireceğiz’ naralarıyla İslam ülkelerine anında müdahale ederek çoluk çocuk demeden insanları vahşice katleden Haçlı dünyası, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Irak, Afganistan, Suriye ve Filistin gibi Müslüman ülkelerde katledilen minik yavruları görmezden gelen faşist Batı, saç ve göz rengi gibi sembolik kavramlar üzerinden Ukrayna’daki çocukların ölmeyi hak etmediğini söyledi.

Batı kendinden olmayanı umursamıyor

Konu özgürlük ve adalet olduğunda mangalda kül bırakmayan ve dünyaya insanlık dersi vermeye kalkan Haçlı Batı, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Karanlık tarihi sömürgecilik, ayrımcılık, katliam ve İslam düşmanlığı örnekleriyle dolu olan, ülkelerine sığınan mültecileri Hristiyanlık testine tabi tutan, çocuk hakları konusunda utanç verici bir karneye sahip olan faşist Batı, Ukrayna’daki savaşı saç ve göz rengi gibi sembolik cümlelerle ifade ederek büyük bir ırkçılığa imza attı.

Bunlar hıristiyan ve beyazlar üzüntüsü

Irak, Afganistan, Suriye gibi Müslüman ülkelerde henüz hayatının baharında katledilen minik yavruları görmezden gelen Batılı gazeteciler, katıldıkları canlı yayınlarda Ukrayna’nın Müslüman ülkelerden daha “uygar” olduğunu ifade ederek, savaşı hak etmediğini söyledi.

ABD’li NBC muhabiri Kelly Cobiella, “Bunlar Suriye’den gelen mülteciler değil. Bunlar Hıristiyanlar, beyazlar” dedi.

Amerikan kanalı CBS NEWS muhabiri Charlie D’Agata ise, “Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent” ifadelerini kullandı. İngiliz ITV News muhabiri Lucy Watson da, “Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa” açıklamasında bulundu.

Fransız Gazeteci Ulysse Gosset ise, “21. yüzyıldayız, bir Avrupa şehrindeyiz ve sanki Irak’ta ya da Afganistan’daymışız gibi seyir füzesi ateşi var, hayal edebiliyor musunuz!” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. İngiltere’nin Irak’ta katlettiği çocukları görmezden gelen İngiliz Daily Telegraph gazetesinden Daniel Hannan ise kaleme aldığı yazısında, “Bize çok benziyorlar. Bu durumu çok şoke edici kılıyor. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanlarının Netflix ve Instagram hesapları var, özgürce oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor” diyerek, büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Haçlı’nın kalemşorlarının skandal sözleri duyanları dehşete düşürürken, akıllara vahşi Batılılarca katledilen Müslüman coğrafyanın her tenden ve göz renginden çocukları geldi.

Milyonlarca hayat henüz baharında soldu

İşte ırkçı Batı tarafından katledilen, mavi gözlü ve sarı saçlı olmadıkları için Avrupalılarca umursanmayan Müslüman çocuklar:

ABD ordusu tarafından işgal edilen Irak’ta, Mart 2003 ile Mart 2008 tarihleri arasında 24 bin çocuk doğrudan silahlı saldırılarla katledilirken, 1 milyon 700 binden fazla çocuk da ambargo ve bağlı sebeblerle öldü. Haçlıların kullandığı silah ve bombaların oluşturduğu radyoaktif etki sebebiyle 12 yaşındaki kız çocuklarında dahi meme kanseri görüldü.

Afganistan’daki 14 yıllık Haçlı işgalinde ise en az 26 bin 25 çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.

Suriye’deki iç savaşta da 10 yıl içinde yaklaşık 12 bin çocuk ya öldü ya da yaralandı. Yaklaşık 6 milyon çocuk ise insani yardıma muhtaç halde hayata tutunmaya çalışıyor.

Coğrafyaya değil bine baktılar

Ukrayna’da öldürülen 14 çocuk için ağıtlar yakan Batılılar, Avrupa’nın göbeğinde gerçekleşen Bosna Savaşı sırasında başını kuma gömdü. Batının görmezden geldiği soykırımda Sırp katiller tarafından 11 binden fazla Müslüman sivil katledilirken, bunların bin 600’ü çocuktu.

Günlük ortalama 4 çocuğun öldüğü Yemen’de ise, 2015’ten bu yana öldürülen ve sakatlanan minik yavru sayısı 10 bini geçti. 100 bin civarında çocuk açlıktan ölürken, 400 bin çocuk da yetersiz beslenme nedeniyle ölümle pençeleşiyor.

74 yıldır haydut devlet İsrail işgali altında olan Filistin’de de her ay ortalama 11 çocuk Siyonist kurşunlarına hedef olup can veriyor.

Budist katiller sebebiyle vatanlarından edilen yaklaşık 200 bin Arakanlı Müslüman çocuk zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışırken, 1 Şubat 2021’de yönetime el koyan darbeci Myanmar ordusu sadece bir yılda 114 çocuk öldürdü.