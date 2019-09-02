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Bebek gibi bir cilt için ne yapmalı?

Cildinizin bebek gibi yumuşacık olmasını, parlamasını ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizin için derlediğimiz cilt bakımı ile bebek gibi bir cilde sahip olmak artık hayal değil. Bebek gibi bir cilt için ne yapmalı? Cilt toparlama yöntemleri nelerdir? Pürüzsüz bir cilt için hangi maskeleri kullanmalıyız? İşte detaylar...

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:56
Bebek gibi bir cilt için ne yapmalı?

Cildinizin bebek gibi yumuşacık olmasını, parlamasını ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizin için derlediğimiz cilt bakımı ile bebek gibi bir cilde sahip olmak artık hayal değil. Bebek gibi bir cilt için ne yapmalı? Cilt toparlama yöntemleri nelerdir? Pürüzsüz bir cilt için hangi maskeleri kullanmalıyız? İşte detaylar...

Cildinizin bir bebek gibi parlamasını istemek, en doğal hakkınız. Bunun için cilt bakım rutininizi düzenli olarak devam ettirmeli, cildinizin temizliğine önem vermeli ve yediklerinize özen göstermelisiniz.

Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?

Öncelikle cildinizdeki siyah nokta ve sivilcelerden arınmalısınız. Bunların yanı sıra, cildinizdeki lekelenmeler, kuruluk ve aşırı yağlanma gibi problemleri kontrol altında tutmalısınız. 

- Eğer cildiniz çok yağlı ise, sabah ve akşam rutininizi, cildinize uygun -fazla kurutmayan- bir cilt temizleyicisiyle yapmalısınız. Temizliğin ardından mutlaka bir nemlendirici kullanmalısınız. Unutmayın ki cildi nemlendirmek ve yağlanması ayrı durumlardır.

- Eğer cildiniz kuru ise, cilt temizliğine önem vermeli, nemlendirmeli ve yağ dengesi kurmalısınız. 

Pürüzsüz cilt için maske tarifi

  • 10-15 damla limon
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 1 tatlı kaşığı türk kahvesi
  • 1 çay kaşığı kakao
  • 1 tatlı kaşığı badem yağı

Bütün malzemeleri birleştirdikten sonra, cildinize ovarak uygulayın. Ölü derileri vücudunuzdan atarak, yağtığınız masajla, kan dolaşımını artıracaksınız. Aynı zamanda bu maskenin içeriği sayesinde cildinizin beslenmesini ve nemlenmesini sağlayacaksınız. 

Cildinizdeki nem yetersi geldiyse, ovma ve yıkama işleminin ardından nemlendiricinizi kullanmayı unutmayın.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:56
  1. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
  2. cildin parlak görünmesi için ne yapmalıyız
  3. Cildimizin hassas olduğunu nasıl anlarız
  4. Cildimizin beyazlaması için ne yapmalıyız

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