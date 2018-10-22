Bebek emmezse anne sütü kesilir mi?

Bebeklerinizi mümkün olduğunca uzun süre emzirerek hem kendinizi kansere karşı koruyun ve hem de çocuğunuzun ömür boyu dirençli bir bağışıklık sistemi ile yaşamasını sağlayın. Gerçi ilk 6 aydan sonra anne sütü bebeğin beslenmesine yetmeyecektir ve bebeğe de ek gıdalar gerekecektir.

Bebek ister emmesin ister bir süre sonra siz onu sütten kesin emzirme olmadığı takdirde bir süre sonra anne sütü kesilir. Ancak bazı durumlarla karşılaşılabilir. Şimdi bebek emmezse ve anne sütü kesilince neler olabileceğine bakalım.

Anne sütünün kesilmesi

Bebek emmese dahi annenin göğüsleri bebek emecek şekilde süt ile dolar.

Bu durumda bebek emmezse eğer anne çok fazla ağrı hissedebilir hatta “mastrit” adı verilen göğüs iltihaplanması yaşanabilir.



Bu durumlarda bir hekime gidip tedavi olmak gerekir.

Bebek emmezse ya da siz kendiniz sütten kesmek isterseniz bunun yavaş yavaş yapmanız gerekir. Sütünüzü kendiniz bir süre daha sağmaya devam edin bu durum sizi rahatlatacaktır.



Ancak bunu giderek geniş aralıklarla yapmaya başlayın. Saat aralıklarını arttırırken sağdığınız miktarı da her seferinde azaltmaya çalışın. Bu şekilde yaklaşık bir hafta devam edin. Böylece beyne giden bilgi sütün kesilmesi yönünde olacaktır ve sütünüz kendiliğinden kesilecektir. Göğüslerinizde şişkinlik oluyorsa soğuk bir havlu yardımıyla 3 saat arayla göğüslerinize kompres uygulayabilirsiniz.

Anne sütünün artması

Sütün ana yapısında da yer alan protein, emziren annelerin beslenmesinde yer alması gereken bir besindir. Emziren anneler, her gün düzenli olarak süt, yoğurt, ayran, peynir, yumurta, et, tavuk, balık gibi kaliteli protein kaynakları tüketmelidirler.

Günde 3-3,5 litre sıvı tüketimi süt miktarını arttıran etkenlerin başında gelir. Yeterli su tüketemeyen anneler; suyun yanı sıra şekersiz bitki çayları, ayran, çorba ve şekersiz meyve kompostoları tüketmeli.

Emziren annenin beslenmesinde mutlaka ekmek, bulgur ve meyve yer almalıdır. Bol yeşillik tüketmelidirler. Sofradan roka, maydanozu eksik etmeyin. Bütün koyu yeşil yapraklı sebzeler sütü arttırır. Fesleğen bitkisi düzenli kullanımda anne sütünü artırıyor.

Turunculara sofranızda yer açın. Havuç, bal kabağı, kavun gibi turuncu renkte olan ve beta karotenden zengin sebzeler de sütü arttırır.