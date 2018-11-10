Bebek çamaşırlarını yıkarken...

Genç bir anne yazıyor:

Bebeğim olduktan sonra önceden sadece el yıkamak için kullandığımız (hatta sıvı sabunlardan sonra tarih olan) kalıp sabunun gücünü yeniden keşfettim. Bebek çamaşırlarında bebeğin hassas tenini korumak için doğal ve saf (içinde kimyasallar ve alkol içermeyen kokusuz) deterjan olarak sabun veya sabun tozları tavsiye edilir. Önce sadece bebek giysileri ile başlayan sabun tozu kullanımı benim için daha sonra tüm ev temizliği için vazgeçilmezim oldu. Şimdi maddeler halinde nerede ve nasıl kullandığıma değineyim.

Sabun tozları hazır satıldığı gibi, beyaz sabunu rendeleyerek veya rondodan geçirilerek de elde edilebilir.

1- Bebek çamaşırlarını makinede yıkarken doğrudan sabun tozu ile yıkadığınızda malesef lekeler çıkmıyor. Ben öncesinde çeşmeden akan mümkün en sıcak suyu bir kovaya doldurup bir avuç sabun tozu koyuyorum. Lekeli giysileri bunun içinde en az bir iki saat bekletip (genelde gece koyup sabaha kadar bırakıyorum ama kısa süreli de denedim etkisi aynı) hafifçe sıkıp makineye alıyorum. İşin püf noktası kıyafetleri koymadan önce sabunun suda iyice erimiş olması. Beyaz bir su elde ettikten sonra basıyoruz.

Bekleme sonunda hiç yıkama çitileme yapmadığım halde tüm lekeler çıkmış oluyor. Bazen tortulu yemek lekeleri oluyor. Onları hafifçe çitiliyorum. Kıyafetleri kirlenir kirlenmez suya basmıyorum. Kirli halde bekliyor sadece yıkamadan önce suya basıyorum.

Bu ön temizlikten sonra neredeyse tertemiz olduğu için 15 dakikalık programla makinede yine sabun tozu ile yıkayıp sıktırıyorum.

2- Yıllardır kendi beyaz iç çamaşırlarımı yıkamadan önce çamaşır suyuna basarım. Ancak hiç beyazlamadığı gibi zamanla sararıyorlardı. Şimdi bu işi sabun tozu ile yapıyorum aynı şekilde bembeyaz.

3-Anneme sabun tozunu keşfettiğimi söylediğimde biz eskiden hep onu kullanırdık, bulaşıkları bile onla yıkardık dedi. Bulaşıkları komple yıkamadım ama mutfak tezgahı, ocak, yağlı fayans ve dolapları falan sıcak suya attığım sabun tozu ile (yine erimiş olmasına dikkat) siliyorum, çok başarılı.

4- Bebeğimin çamaşırlarını sabun tozu ile yıkayıp memnun kaldıktan sonra kendi çamaşırlarımızda da sabun tozuna geçtim. Çamaşırları ev içinde kuruttuğum için deterjanların kokusu ağır oluyor ve evde hepimiz için zararlı. Sabun tozu ile yıkayınca böyle bir sorun yok. Kendi çamaşırlarımıza bazen hiç yumuşatıcı kullanmıyorum bazen de çok az ilave ediyorum.

Yani her bir temizlik için ayrı ayrı deterjanlara dünyanın parasını dökmenin hiç anlamı yokmuş. Sabun hepsine birden yetiyor.