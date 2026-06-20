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Yerel Bebek arabasına gökten yılan düştü! Urfa'da korkunç olay
Yerel

Bebek arabasına gökten yılan düştü! Urfa'da korkunç olay

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Bebek arabasına gökten yılan düştü! Urfa'da korkunç olay

Şanlıurfa'da bir bebek arabasına yukarıdan yılan düştü. Ekiplerin titizlikle alıp doğal alana bıraktığı yılanın arabanın içine ağaçtan düştüğü belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı GAP 3. Etap Mesire Alanı'nda yaşandı.

İddiaya göre, ağaçtan bebek arabasının üzerine yılan düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde alarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Yılanın arabanın içine düştüğü anda içerisinde bebek olmaması ise rahat nefes aldırdı.

Yetkililer, yaz aylarında mesire alanları ve yeşil bölgelerde yılan ve diğer haşerelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Korkunç olay o sırada etrafta olan vatandaşları büyük paniğe sevk etti.

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