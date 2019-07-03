Bebek arabası hijyeni nasıl sağlanır?

Bebeklerimizin gelişimi için onların her gün temiz hava almaları önemli. Bu nedenle küçük çocuklar anneleri tarafından sık sık dışarı çıkarılır. Bu aşamada annelerin büyük kısmı çocuklarını bebek arabasıyla gezdirmeyi uygun görür. Neredeyse her gün kullanılan bebek arabaları uygun şekilde temizlenmediğinde bebeklerin sağlık sorunları yaşamalarına sebep olur. Unutmayın bebekler arabaların ulaşabildikleri birçok noktasını elleri ve ağızlarıyla keşfetmeye çalışır. Bu durum ise çocukların mikroplarla karşılaşmasına yol açar. İşte, bebek arabalarını mikroplardan arındırmanın yolları:

Öncelikle bebek arabalarının kolayca çıkabilen örtü, yastık kısımları çıkarılıp makinede yıkanır.

Kılıflar makinede yıkanırken araba, elektrik süpürgesiyle iyice tozlardan arındırılır.

Koltuk kısmında bolca kırıntı ve saç olabilir. Bu nedenle koltuk kenarlarını da dikkatlice elektrik süpürgesiyle çekin.

Bebek arabasının çıkmayan koltuk bölümünü ise sıcak su ve sabun ile hazırladığınız suyla güzelce silin.

Arabanın diğer kısımlarını ise ılık su ve beyaz sirke karışımıyla temizleyin.

Tekerlekleri mümkünse farklı bezlerle silin.

Rutin temizlik nasıl yapılır?

Bebek arabalarını her gün bu kadar detaylı temizlemek mümkün değil. Bu nedenle rutin bir temizlik planınız olmalı. Her gün bebeğiniz bebek arabasına binmeden önce ılık su ve beyaz sirke ile arabanın biberon koyduğunuz ön bölümünü silmelisiniz. Ayrıca eve döndüğünüzde şayet arabayı içeri alıyorsanız tekerleklerini tek tek silmeniz gerekiyor.

Şimdiden kolay gelsin.