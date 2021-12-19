  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçkiden uzak durun! 2 kişi daha öldü

İnsani kriz artıyor: İdlib'de çadır kentler sular altında kaldı!

Dedem demiş: İstediğin kadar söv, nasılsa aklın başına gelince dua edeceksin

‘AK Parti ve Erdoğan gidiyor’ diyenlere kötü haber! 24 Haziran tokadını hatırlatan muhalif bombayı patlattı

Şimdi de ekonomist kesildi! Şahan Gökbakar’dan akıllara zarar faiz çıkışı

Bakan Bilgin'den son dakika AGİ ve emekli zammı açıklaması

Altaylı'nın yazısını hangi kafayla kurguladığı belli oldu! Rakı sofrasında memleketi kurtardılar (!)

Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu: Hz. Muhammed'in talebeleri...

Venizelos neden M. Kemal’i Nobel’e aday gösterdi?

Savcı Sayan’dan 28 Şubat’ı körükleyen TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!
Kadın - Aile Bebeğinizin sağlığı için yapmanız gereken hareketler
Kadın - Aile

Bebeğinizin sağlığı için yapmanız gereken hareketler

Egzersiz yapan bebeklerde, bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi hızlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 23:22:00 - 2021-12-19 23:31:30
Bebeğinizin sağlığı için yapmanız gereken hareketler

Bilimsel araştırmalara göre ailesi tarafından sevilen ve temas edilen bebekler zihinsel olarak daha sağlıklı yetişirler. Bu dokunmalar bebeklerin nöronal bağlantılarını geliştirirler.

Bebek egzersizlerinin faydaları nelerdir?

  • Eklemleri ve kasları geliştiği için bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi hızlanıyor.
  • Daha sağlam ve şekilli bir vücuda sahip oluyorlar.
  • Egzersizler kasları geliştirdiği ve güçlendirdiği için bebeklikte ve ileri dönemlerde oturma bozukluğu olmuyor.

Bebeğinizin sağlığı için yapmanız gereken hareketler

Bazen bebeğiniz ağladığında istemsizce ellerini ve ayaklarını okşar veya ovalarsınız. İstemsizce yaptığınız bu hareket aslında bebeğin rahatlamasını ve uykuya dalmasını sağlayan bir masaj tekniğidir. Bu hareketleri nasıl yapmalısınız? Önce bebeğin ayağını yavaşça ovun ve ayağını ısıtın. Masaj yapmaya devam edin ve bebeğin tepkisini inceleyin. Bu uygulamayı her gün yaparak bebeğin sakinleşmesini sağlayabilirsiniz.

Bebeğe yaptığınız masaj, bebeğin kendisini güvende ve sevildiğini hissettirir. Ayrıca gaz,kramp,kolik ve kabızlık problemlerine de yardım eder. Stres seviyesini azaltır ve özellikler prematüre bebekler için gelişimlerini hızlandırır. Bebeğin sırtını ovalayarak başlayın. Daha sonra karnına ayaklarını ve bacaklarını da uygulayın. Bu sırada bebekle konuşmak ve göz teması kurmak da bebeği rahatlatır ve güvende olduğunu hissettirir. Bu uygulamayı günde bir kaç kez uygulayabilir ve eğer alerjisi yoksa, biraz da bebek yağı ekleyerek deneyebilirsiniz.

Bebeğinizi karnınızın üzerine yatmak sizin için çok eğlenceli bir zaman dilimidir. Aynı şey çocuğunuz için de öyledir ve karın kaslarının gelişimi için de çok önemlidir. İlerleyen zamanlarda bebek oturmaya ve emeklemeye başladıklarında bu hareket onların işini kolaylaştıracaktır. Bebeğiniz doğar doğmaz onu göğsünüzün üstünde yatırmaya başlayabilirsiniz. Bebeği karnının üstüne yatırdığınızda uyuma ihtimaliniz olmadığından emin olun. Bir süre bebeği sadece göğsünüzün üstünde karın üstü yatırın ve daha sonra yerde de aynı şeyi yapmaya hazır olacaktır. Başını kaldırmak isteyen bebeğinize destek olmak için bir havlu ile koltuk altından tutabilirsiniz.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay