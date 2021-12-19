Bilimsel araştırmalara göre ailesi tarafından sevilen ve temas edilen bebekler zihinsel olarak daha sağlıklı yetişirler. Bu dokunmalar bebeklerin nöronal bağlantılarını geliştirirler.

Bebek egzersizlerinin faydaları nelerdir?

Eklemleri ve kasları geliştiği için bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi hızlanıyor.

Daha sağlam ve şekilli bir vücuda sahip oluyorlar.

Egzersizler kasları geliştirdiği ve güçlendirdiği için bebeklikte ve ileri dönemlerde oturma bozukluğu olmuyor.

Bebeğinizin sağlığı için yapmanız gereken hareketler

Bazen bebeğiniz ağladığında istemsizce ellerini ve ayaklarını okşar veya ovalarsınız. İstemsizce yaptığınız bu hareket aslında bebeğin rahatlamasını ve uykuya dalmasını sağlayan bir masaj tekniğidir. Bu hareketleri nasıl yapmalısınız? Önce bebeğin ayağını yavaşça ovun ve ayağını ısıtın. Masaj yapmaya devam edin ve bebeğin tepkisini inceleyin. Bu uygulamayı her gün yaparak bebeğin sakinleşmesini sağlayabilirsiniz.

Bebeğe yaptığınız masaj, bebeğin kendisini güvende ve sevildiğini hissettirir. Ayrıca gaz,kramp,kolik ve kabızlık problemlerine de yardım eder. Stres seviyesini azaltır ve özellikler prematüre bebekler için gelişimlerini hızlandırır. Bebeğin sırtını ovalayarak başlayın. Daha sonra karnına ayaklarını ve bacaklarını da uygulayın. Bu sırada bebekle konuşmak ve göz teması kurmak da bebeği rahatlatır ve güvende olduğunu hissettirir. Bu uygulamayı günde bir kaç kez uygulayabilir ve eğer alerjisi yoksa, biraz da bebek yağı ekleyerek deneyebilirsiniz.

Bebeğinizi karnınızın üzerine yatmak sizin için çok eğlenceli bir zaman dilimidir. Aynı şey çocuğunuz için de öyledir ve karın kaslarının gelişimi için de çok önemlidir. İlerleyen zamanlarda bebek oturmaya ve emeklemeye başladıklarında bu hareket onların işini kolaylaştıracaktır. Bebeğiniz doğar doğmaz onu göğsünüzün üstünde yatırmaya başlayabilirsiniz. Bebeği karnının üstüne yatırdığınızda uyuma ihtimaliniz olmadığından emin olun. Bir süre bebeği sadece göğsünüzün üstünde karın üstü yatırın ve daha sonra yerde de aynı şeyi yapmaya hazır olacaktır. Başını kaldırmak isteyen bebeğinize destek olmak için bir havlu ile koltuk altından tutabilirsiniz.