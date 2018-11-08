Bebeğinizin gözleri güneşe karşı korumasız



Çünkü dışarıda geçirilen süre bu dönemde maksimumdur. Gel gelelim küçük çocukların derileri gibi gözleri de güneş ışınlarını tolere edemeyecek kadar hassastır.

Süt çocuklarının ciltleri ve gözleri daha hassas olduğu için, güneşe karşı daha korumasızdırlar. Onun için 6 aylıktan küçük çocuklar direkt güneşe çıkarılmamalı, gölgede tutulmalıdırlar.



Çocuklar, bu sebeple güneş ışınlarının yeryüzüne en keskin ulaştığı saatlerde dışarı çıkarılmamalıdır.

Çocukların hele hele gözleri, özellikle katarakt riskine karşı güneşten korunmalıdır.

Bebekler güneşe çıkarılırken, baş ve gözlerini korumak için güneş başlığı giydirilmelidir.

Çocuk arabası güneşe doğru yürüyüp sürülürken daha bir özenli olunmalı, çocuğun gözüne güneşin vurmaması için önlem alınmalıdır.

Çocuklar güneşin altında kesinlikle uyutulmamalıdır.

Bebeğinizin göz gelişimini bilmek ister misiniz?

İlk hafta bebekler bir çok ayrıntıyı göremezler. Dünyayı ilk görüşleri belirsiz ve sadece gri tonlarındadır. Görmeyi kontrol eden retina ve beyindeki sinir hücreleri tam olarak gelişmemiştir. Ayrıca, yeni doğan bir bebeğin gözleri yakın nesneler üzerine baktığında odaklama yeteneğine sahip değildir.



Yakına baktığında, özellikle sizin yüzünüze odaklanmıyormuş gibi hissederseniz sakın endişelenmeyin. Bu durum sadece zaman alır ve düzelir.

Görmesinin tam olarak gelişimi bir kaç ay sürer.

Bebek Görme Gelişimi Hamilelikte Başlar

Hamilelik sırasında kendi bakımınıza verdiğiniz önem, bebeğinizin göz ve beyindeki görme merkezleri dahil olmak üzere tüm bedenî ve zihnî gelişimi için çok önemlidir.

İyi beslenmeniz şart..

Gebelik sırasında sigara ve alkol kullanımından kaçının. Sigara dumanı potansiyel olarak ölümcül bir toksinler içerdiği için özellikle gebelik sırasında çok zararlıdır.

Düşük doğum ağırlığı bebeklerde görme problemleri riskini arttırmaktadır.

Gebelikte annenin geçirdiği kızamıkçık gözlerde hasarlara yol açmaktadır.

İlk Ay İçinde Bebeğinizin Gözleri

Gözleri ışığa çok duyarlı değildir. Aslında, ışığı fark etmek için gerekli olan miktar 1 aylık bebekte erişkindekinin 50 katıdır..



Doğumdan sonra görünüşünüzü aynı tutmaya gayret etmek bebeğinizin sizi hızlı tanımasını ve sizinle ilişkiye girmesini kolaylaştırır. Yeni doğan çocuğun görsel etkileşimi teşvik etmek için saç stilinizi aynı tutun ve görünümünüzü değiştirmekten kaçının.

Bebeklerde renkleri görme hissi çok hızla gelişmeye başlar. Doğumdan bir hafta sonra, bebekler turuncu, sarı, kırmızı ve yeşili görebilirler. Ama mavi ve mor görmek biraz vakit alır. Çünkü mavi ışık daha kısa dalga boyludur.

Eğer bebeğinizin gözleri bazen birlikte hareket etmiyor gibi görünüyorsa çok endişe etmeyin. Bir göz bazen içe veya dışa doğru kayabilir. Bu normaldir. Ama eğer, gözleri büyük açılarda ve sabit bir şekilde kayma gösteriyorsa hemen göz doktorunuza haber verin.

2. ve 3. Ay

Görme gelişimde pek çok ilerleme ilk iki ve üç ay içinde gerçekleşmektedir. Bebeklerde bu dönemde gözler bir ekip gibi birlikte çalışmayla işlevine kavuşurlar. Gözlerini daha fazla ışığa duyarlı hale gelmektedir. Üçüncü ayda bebeğin ışığa duyarlılığı erişkindekinden 10 kat fazladır. Onun için şekerlemeler veya gece uykularında ışığı biraz daha fazla kısmanızda yarar vardır.

1. Odasına yeni öğeler ekleyin veya yerlerini değiştirin. Sık sık yatağının yerini değiştirin.

2. Odasında dolaşırken bebeğinizle konuşun.

3. Beşiklerinde uyanıkken görsel uyarı sağlayabilmek için bir gece lambası kullanın.

4. ve 6. Ay

Altıncı ayda daha keskin görme ve daha hızlı cisimleri takip edebilme yetenekleri gelişir. Altıncı ay önemli bir kilometre taşıdır.

Göz hekimi onun uzak, veya yakın görme bozukluğu olup olmadığını ya da astigmatizmasını anlayabilir.

7. ve 12. Ay

Artık bebeğinizi kendisine zarar vermekten korumanız gereken bir dönemdir.

Eğer çocuğun gözlerinin rengi değişiyorsa endişe etmeyin. Bebeklerin çoğu mavi gözlü doğarlar. Zamanla, daha koyu pigment oluşumu iriste mavi, yeşil, gri ya da bu renklerin karışımından kahverengiye doğru dönmeye başlayabilir