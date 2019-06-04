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Bebeğinizin gelişimi için kaçınmanız gereken 4 hareket

Sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek istiyorsanız; attığınız her adıma ebeveyn olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Evladınızın gelişimi için tutum ve davranışlarınızı o henüz bebekken gözden geçirmelisiniz.

04 Haziran 2019 Salı 16:18
Bebeğinizin gelişimi için kaçınmanız gereken 4 hareket

Her bebek özeldir. Dünyaya gelen bütün bebeklerin şefkate ve sevgiye ihtiyacı vardır. Bebeklerin gelişimi için bu nedenle sevgi en önemli husustur. Evlatlarımızın sağlıklı birer birey olmaları için onlara bol bol sevgi sözcükleri sarf edip bunu hareketlerimizle belli etmeliyiz. “Her çocuk bir değil” dedik; nasıl ki yetişkinlerin huyu, suyu birbirinden farklı aynı durum bebekler için de geçerli. Bu nedenle ebeveynler özellikle anneler bebekleriyle bir bağ kurar ve bu ilişki sayesinde eğitim süreci başlar. Evlatlarımızın hem fiziksel hem de duygusal olarak sağlıklı olabilmeleri için ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Anne-baba olarak çocuklarımızın sağlıklı bireyler olabilmeleri için neler yapmalıyız?

Sevginizden mahrum bırakmayın

Daha hastane odasında başlar, “Aman çok fazla kucağına alma, kucak arsızı olur” şeklindeki sözler. Siz bu gereksiz düşünceyle kafanızı fazla yormayın. 9 ay boyunca karnınızda taşıdığınız bebek dünyaya gelince de size yakın olmak ister. Bebeğinizi kucağınızda tutuyor olmanız hem size hem de dünyaya karşı hiçbir şey bilmeyen yavru için çok kıymetlidir. Annesinden alacağı güçle bebek daha huzurlu olur.

"Ağlasın ağlasın susar"

Toplumumuzda yaygın olan bu düşünce son derece yanlıştır. Bir bebek gereksiz yere ağlamaz. Unutmayın o konuşmayı bilmiyor ve sizinle yalnızca ağlayarak iletiş kurabiliyor. Hal böyle olunca bebeğiniz sırf sizin ilginizi çekmek için değil bir sorun yaşadığı için ağlar. Şayet siz bebeğinizi ağlarken kucağınıza alıp onun sorununu anlamaya çalışmazsanız; bu durum o evladı ömrü boyunca olumsuz etkiler. Sevilmediğini, ilgi görmediğini hisseden bir bebek bu ruh halini ileriki yaşlarda da hisseder.

"Yatağına yatır, çek kapısını"

Minicik bir bebeğin annesi her şeyidir. Anne bir bebek için tüm sorunları çözen kahramandır. Bebeğiniz uyusun diye onu bir odada yalnız başına bırakmak pek mantıklı bir iş değil. Elbette bebeği kucağınızda, ayağınızda sallayın demiyoruz ama ona güvende olduğunu hissettirin. Bırakın işler biraz daha beklesin, siz bebeğiniz uykuya dalana kadar yanında bekleyin. Bu konuda uzmanlar da aynı görüşü savunuyor. Yalnız bırakılan çocukların ileriki hayatlarında ciddi özgüven sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Şiddet kesinlikle olmamalı

Çocuklarınıza karşı kimi zaman otoriter olmanız önemli. Bu onun gelişimi için gerekli bir durum. Ancak söz dinlemeyen bir çocuğa ya da ağlayan bir bebeğe asla şiddet uygulanmaz. Şiddet uygulamak ebeveynlikle yan yana bile getirilemez. Unutmayın şiddet hiçbir şeyi çözmez aksine nefreti doğurur.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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