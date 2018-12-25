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Bebeğinizin beyin gelişimi için uzman tavsiyeler

Bebeklerde beyin gelişimi hakkında açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, anne adaylarına çok önemli önerilerde bulundu. İnsan zekasını büyük oranda belirleyen genetik mirastır. Ancak bunun dışında bebeğinizin beyin gelişimini etkileyen çok sayıda dış etmen vardır.

25 Aralık 2018 Salı 22:48
Bebeğinizin beyin gelişimi için uzman tavsiyeler

GEBE KALMADAN BİR AY ÖNCE FOLİK ASİT DESTEĞİ ALIN

Gebe kalmayı planlayan anne adayı, gebelikten en az 1 ay önce 0,4 mg/gün folik asit desteği almalı ve bu desteği gebeliğin ilk 3 ayı boyunca devam ettirmelidir. Bebeğin merkezi sinir sistemi gelişmesi için, özellikle gebeliğin ilk haftalarından itibaren folik asit alınması çok önemlidir.

HER BESİN GRUBUNDAN TÜKETİN

Sağlıklı beyin gelişimi için genetik mirastan sonra en büyük etken annenin beslenme alışkanlığıdır. Annenin her besin grubundan yeterince alması, dengeli ve sağlıklı beslenmesi zeki bir bebek için olmazsa olmaz kurallardandır. Haftada 2 -3 defa balık yemek bebeğin dil ve motor becerilerini geliştirir. Ara öğünlerinizde sağlıklı atıştırmalıkları; hurma, gün kurusu kayısı, incir, erik gibi kuru meyveleri, çiğ badem, fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişleri aşırıya kaçmadan tüketilebilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN

Beslenme kadar önemli olan bir diğer faktör ise annenin gebeliğinde yaptığı egzersizlerdir. Egzersizle bebeğe giden oksijen miktarı artar, bu da bebeğinizin daha sağlıklı ve zeki olmasını sağlar. Bu nedenle gebeliğinizde düzenli egzersiz yapın.

TESTLERİNİZİ YAPTIRIN

Gebeliğinizde mutlaka tiroid testlerinize ve B vitamini düzeyinize baktırın, eksiklik varsa gerekli tedaviyi alın.

D VİTAMİNİ VE DEMİR TAKVİYESİ ALIN

Gebeliğinizin 12. haftasından itibaren D vitamini takviyesi, 16. haftasından itibaren de demir takviyesi alın.

İYOTLU TUZ KULLANIN

İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir, bu nedenle iyotlu tuz kullanın.

SİGARA VE ALKOL KULLANMAYIN

Sigara ve alkol kullanmayın, kafeinli içecekleri günde 3 fincandan fazla tüketmeyin.

BEBEĞİNİZE MÜZİK DİNLETİN

Gebelik döneminde bebeğinize klasik müzik ya da size huzur veren müzikler dinletin.

BEBEĞİNİZLE KONUŞUN

Bebeğinizle sevgi dolu konuşun, ona şarkılar söyleyin, ona sevginizi hissettirin.

İLK 6 AY ANNE SÜTÜ VERİN

Bebeğinize ilk 6 ay bebeğinize sadece anne sütü verin.

POZİTİF OLUN

Siz mutlu olduğunuzda salgılanan mutluluk hormonları bebeğinizin mutlu olmasını, daha zeki ve akıllı olmasını sağlar, bu nedenle gebeliğinizde olabildiğinizce pozitif düşünüp mutlu olmaya çalışın.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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