Bebeğinize banyo yaptırmadan bunu okuyun! Bebek banyo suyu kaç derece olmalı?

Bebeklerin cildi çok hassas olduğu için ona doğru şekilde banyo yaptırmak çok önemli… Ancak hemen gözünüz korkmasın, zor değil. Sadece birkaç detaya dikkat etmeniz yeterli.

YENİDOĞAN BEBEK BANYOSU NASIL YAPTIRILIR?

Özellikle bebeğin ilk banyosu çok heyecan vericidir. Ancak birkaç gün içinde banyo yaptırmaya alışacaksınız, işler daha kolaylaşacak. Bu yüzden endişe etmeyin.

Bebek banyosu için önerilen su sıcaklığı 36 derecedir. Bunun için bir derece edinebileceğiniz gibi büyüklerimizin yaptığı şekilde yani dirseğinizle de suyun sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Dirseğinizi suya soktuğunuzda yanmaması ve çok soğuk olmaması yeterli…

İkinci olarak bebeği suya sokmadan önce ihtiyacınız olan her şeyi küvetin yanına, elinizin altına koymalısınız ki özellikle tek başına banyo yaptırıyorsanız, bebeği bırakıp alamayacağınız için daha sonra bir sıkıntı yaşamayın!… Şampuan, havlu, bebek bezi ve giysiler kesinlikle yanınızda bulunmalı.

Bebeği küvete ya da banyo yaptıracağınız yere nasıl konumlandıracaksınız?

Bebek yatay pozisyonda olmalı ama kafası dik durmalı. Elinizle bebeğin ensesini destekleyip kafasının suya girmesini engellemelisiniz. Bebeğin kaymasını engellemek için küvetin içine kaymasını engelleyecek kaydırmaz ya da bir havlu koyup önce önünü sonra sırtını çevirerek arkasını yıkamalısınız. Bebek banyosu için hazırlanmış plastik küvetler ve fileler işinizi kolaylaştırabilir.

BAŞ TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

Bebeğinizin başını her seferinde şampuanlamak zorunda değilsiniz. Haftada bir-iki kez bebek şampuanıyla bebeğinizin başını yıkayabilirsiniz. Şebeke suyu temizse, bebeğinizin başını kavrayarak temiz bir tas veya maşrapa yardımıyla yıkayın. Su temiz değilse ya da temizliğine güvenilmiyorsa içme suyuyla da bebeğin başı yıkanabilir. Ardından sıcak suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle bebeğinizin gözlerini ve kulakların dış tarafları silin, ardından yüzünü kurulayın.

BEBEK ŞAMPUANI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bebek şampuanı seçerken şampuanın cildin PH değerine uyumlu olması, göz yakmaması, alkol, paraben, SLS ve sabun içermemesine özen gösterin. Eğer bebeğinizin alerjik bir cildi varsa doktorunuzun önerdiği bir şampuanı kullanmaya devam edin.

BEBEĞİN TIRNAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

Bebeğin banyosu bittikten sonra onu yumuşak şekilde havlunun üzerine yatırıp yine yumuşak hareketlerle kurulamaya devam edin. Başını, vücudunu, boğum aralarını, parmak aralarını, kasıklarını kurulamayı unutmayın. Bebek losyonu veya yağıyla cildini nemlendirin. Eğer tırnaklarını kesmeniz gerekiyorsa, bebekler için üretilen tırnak makasları ile bebeğinizin tırnaklarının kavisine uygun bir şekilde dikkatli bir şekilde kesebilirsiniz. Tırnak kesimi için banyo sonrası ve uyku saatleri en uygun zamandır!

Yeni doğan bebek banyo suyu kaç derece olmalı?

Bebek banyo suyu derecesi

Suyun sıcaklığını, kolunuzun iç kısmını suya daldırarak test edebilirsiniz. Ayrıca banyo termometresi de kullanabilirsiniz. En ideal su sıcaklığı 36-37-38 C'dir. Banyo ise 26-27 C olmalı.

Yenidoğan bebeğin banyo suyu kaynatılmalı mı?

İlk 1-2 haftada yıkama için kullanılacak suyun önceden kaynatılmış ve ılıtılmış olmasına özen gösterilmelidir. Su sıcaklığı bebeğin vücut ısısına yakın olmalıdır. Bu nedenle su sıcaklığının en ideali 36,5 °C'dir. Oda sıcaklığının ise 22-26°C arasında olması gerekir.

1 yaş bebek nasıl banyo yaptırılır?

Bebeğinizin başını yıkarken yüzü yere bakacak biçimde kolunuza yatırın, daha sonra yavaş yavaş su döküp az miktardaki bebek şampuanı ile yumuşak hareketlerle başı yıkayın. Suyun kulağına kaçmaması için suyu başının tam arkasından dökün. Bebeğinizi yıkadıktan sonra hemencecik havluya sarın ve kurulama evresine geçin.

6 aylık bebek nasıl yıkanır? 6 aylık bebek banyosu

Her banyoda şampuan kullanmaya gerek yoktur. Akciğerlerine kaçma riski nedeniyle bebeklerin vücuduna pudra kullanılmaz. Bebeklerin 6. aydan sonra küvetin içinde durması zorlaşır. 6 aylık bebek banyosu için oyuncaklar ile bebeği oyalamak ve banyo oturağına koyarak yıkamak daha rahat olabilir.

Kışın banyo suyu kaç derece olmalı?

Genellikle banyo suyunun ısısı vücutta terlemeyle ve dışarının etkisiyle oluşan bakterilerin cilde zarar vermeden arındırılması için 37-38 derece ideal bir sıcaklıktır.

Oturan bebek nasıl yıkanır?

Bebeğiniz 6 aydan sonra daha büyük bir küvete geçebilirsiniz. Bebeğiniz yıkarken küvetlere uygun fileler var. Ayrıca bebeğin içine yerleşebileceği aparatlarda mevcuttur. Bebeğinizi yıkarken sünger, küçük havlu veya tülbent ile bebeğinizi yıkaya bilirisiniz.