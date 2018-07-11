0553 313 94 23

Bebeğini ilk kez emzirirken can verdi!

Bursa'da, sezaryenle doğum yaptıktan 3 saat sonra, kucağına aldığı bebeğini ilk kez emzirirken rahatsızlanan Meryem Kaplan (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:18
Bebeğini ilk kez emzirirken can verdi!

Merkez Nilüfer ilçesi Çaylı köyünde oturan Meryem Kaplan, önceki gün doğum sancıları tutunca ailesi tarafından Zübeyde Hanım Doğumevi'ne getirildi. 7 yıllık evli olan Meryem Kaplan, ilk doğumunda olduğu gibi, yine sezaryenle ikinci erkek çocuğunu dünyaya getirdi.

Yaplan ameliyattan 3 saat sonra kucağına aldığı bebeğini emzirirken aniden fenalaştı. Hemen müdahale edilen Meryem Kaplan, tüm müdahalelerde karşın kurtarılamadı. Böbrek rahatsızlığı öne sürülen Meryem Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Meryem Kaplan'ın cenazesi, Çaylı köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaplan ailesini yasa boğan ölümle ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:18
  1. Bursa
  2. Anne
  3. Bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malkoç'tan 'Ebru Özkan' mektubu
    1. Malkoç'tan 'Ebru Özkan' mektubu
    2. Tarkan Yavaş kimdir?
    3. Japonya'da bilanço açıklandı: 176 ölü
    4. Adnan Oktar sağlık kontrolünden..
    5. Araç sahipleri dikkat! İstanbul'a..
    6. Soma maden faciası davasında karar..
    7. FETÖ'cüler yakayı ele verdi!..
    8. Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı..
    9. Başkanın rüyası gerçek oluyor
    10. Bebeğini ilk kez emzirirken can verdi!
    11. ABD savaşı başlattı! İşte o liste...
    12. Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken..
    13. Çinli Bakan Çanakkale'de
    14. Sekiz Türk'ü öldürdüler! Saatler..
    15. Türkiye için kritik rakamlar açıklandı
    16. Soma davasında karar açıklandı
    17. Bilecik'te kaybolan 19 yaşındaki..
    18. Srebrenitsa kurbanları toprağa verilecek
    19. Adnan Oktar'ın yanından kaçmıştı.....
    20. Yargıtay'dan sürpriz takı kararı
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Adnan Oktar'dan ilk açıklama! Erdoğan'ı suçladı
    Adnan Oktar'dan ilk açıklama! Erdoğan'ı suçladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu