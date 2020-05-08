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Aktüel

Bebeğini çöpe atan anne yakalandı

Gaziantep’te çöp konteynerine atıldıktan sonra atık kağıt toplayıcıları tarafından bulunup hastaneye götürülen bebeğin annesi polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:03:05 -
Bebeğini çöpe atan anne yakalandı

Gaziantep’te çöp konteynerine atıldıktan sonra atık kağıt toplayıcıları tarafından bulunup hastaneye götürülen bebeğin annesi polis tarafından yakalandı.


Gaziantep’te çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi polis tarafından bulundu. Çöp konteynerinde bulunarak hastaneye götürülen bebeğe hemşireler, ’Duru’ ismini verdi. Polis tarafından gözaltına alınan bebeğin annesi ifadesinde bebeği evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiğini, ailesinden korktuğu için de çöp kutusuna bıraktığını söyledi. Anne, kadın sığınma evine yerleştirildi.

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