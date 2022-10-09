Bebeğini çatıda sakladı sonra torbanın içinde gömdü! Cani annenin ifadesi ortaya çıktı

Ordu’da cesedi bulunan ve gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı. Anne, bebeği emzirdiği sırada uyuyakaldığını, sabah uyandığında bebeğin öldüğünü fark ettiğini iddia etti.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta 6 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı.

Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne tutuklandı

Olayla ilgili gözaltında bulunan Anne Bilge Çapa, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, kendisine yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan annenin kız kardeşi B.Ç. (23) ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Evinin çatısında saklamış, olay günü tarlaya gömmüş

Kasten Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Bilge Çapa, mahkemesindeki ifadesinde bebeği 12 Eylül tarihinde dünyaya getirdiğini, gece acıktığını düşünerek bebeği emzirdiğini ve o gece uyuya kaldığını iddia etti. Sabah uyandığından bebeğinin üzerinde yattığını ve baktığında bebeğin nefes almadığını hayatını kaybettiğini ileri süren anne Bilge Ç. bebeği ailesinden ayrı yaşadığı evinin çatısında sakladığını, 6 Ekim tarihinde bebeği oradan alarak, evlerinin yakınında bulunan tarlaya gömdüğünü belirtti.

Öte yandan, bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., bebeğin kendisinin olup olmadığını bilmediğini ileri sürerken, bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından belirlenecek.