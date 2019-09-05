Çocuk doğduktan sonra en kısa süre içerisinde dini bilgisi yerinde, güvenilir bir kişi tarafından, bebeğin ismi verilir. Dinimizce belli kurallara dayanan bu mevzuyu sizler için detaylı bir şekilde açıkladık. Peki ama bebeğin ismi nasıl verilir? Bebeğin hangi kulağına ezan, hangi kulağına kamet okunur? Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur? İşte detaylar...

Anne-babanın, yeni doğan bebeği üzerindeki ilk hakkı, isimdir. Bu hakkı layığı ile yerine getirmek, güzel bir isim koymak anne baba için elzemdir.

Bir hadiste; Siz, kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız, öyle ise isimlerinizi güzel kılın.” (Ebû Dâvud, Edeb, 70) buyrulmuştur.

Hamilelikte yapılması gereken dini vecibeler

Dolayısıyla öncelik, bebeğe yakışır ve güzel bir isimden bulmak gerekir. Sonrasında güvenilir ve dini bilgiye sahip bir kişi tarafından, bebeğin isminin okunması rica edilir. Peygamber efendimi (a.s.v) en az 7 gün içerisinde, bebeğe isim verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

- Bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okunur. Ardından sağ kulağına ismi okunur.

Peygamber Efendimiz (a.s.v.) isim koyduktan sonra bebeğe, babasının adıyla çocuğa seslenir (Ömer kızı/oğlu ... gibi), hayırlı bir gelecek ihsan etmesi için, dualar ederdi.



Bu esnada anne ve baba da, İbrahim Aleyhisselâm’ın oğulları İsmail ve İshak’a bakarken okuduğu duayı etmeleri münasiptir.

"Elhamdülillahillezî vehebe lî ale’l-kiberi İsmâile ve ishak. İnne Rabbî lesemîu’d-duâ."

“Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim...”

Bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dualar