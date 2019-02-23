0553 313 94 23

"Bebeğim orada" dedi, otobüsün altına girdi

Kadıköy’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle “Çocuğum otobüsün altında” diyerek belediye otobüsünün altına girdi. Bu olay üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:26
"Bebeğim orada" dedi, otobüsün altına girdi

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs “Çocuğum otobüsün altında, onu kurtarmam lazım” diyerek İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün arka kısmından altına girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen otobüs şoförünü uyararak durdurdu.

Otobüsün altında yatan şahsa çevredeki vatandaşlar “Ne yapıyorsun? Çıksana oradan” dedi fakat otobüsün altından çıkmadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Gözaltına alındı

Olay yerine kaza diye gelen ekipler otobüs altında hiç yara almadan çevreye bakan şahsı görünce şok oldu. Otobüsün altına henüz ne sebeple girdiği öğrenilemeyen şahıs yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından otobüsün altından çıkartılarak gözaltına alındı.

"'Çocuğum var' dedi"

Otobüs şoförü Ali Uçar olayın bir anda olduğunu belirterek, “Otobüsün arkasından koşarak geldi, otobüsün altına girdi. Kaza falan olmadı kesinlikle, otobüsün altına girdi ve çıkmadı. Yolcu indiriyordum ben bir anda oldu, ‘çocuğum var otobüsün altında' dedi ve altına girdi” dedi.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otobüsün altındna çıkarılan adam gözaltına alındı.

"Bir anda girdi"

Olayı gören çevredeki vatandaşlar otobüsün altında bebeği olduğunu söyledi ve bir anda otobüsün atlına girdiğini belirterek, “Kaza değildi, bir anda otobüsün arka tarafına girdi, zorla çıkardı ekipler, motorun arkasında bebeği olduğunu söyleyerek girdi, ekipler araştırıyor” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:26
  1. İstanbul
  2. otobüs
  3. Kadıköy
  4. polis
  5. itfaiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geceyi alevler aydınlattı
    1. Geceyi alevler aydınlattı
    2. İstanbul için kritik uyarı! Saat..
    3. Gediz Deltası Unesco yolunda...
    4. THY Euroleague’de 23. haftanın ardından
    5. Kaymakam Kurt köyleri geziyor..
    6. Lüleburgaz’da bin 57 kişi..
    7. Çöpe gidecek kotlara yeni tasarım
    8. Yıldırım'ın "Gıda Merkezi" projesi
    9. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu..
    10. Millilerde hedef İspanya'yı yenerek..
    11. FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı..
    12. PKK/KCK terör örgütüne büyük darbe! 12..
    13. Türk astronom uzayda "tuhaf dev..
    14. Sağlıklı doğum için anne adaylarına..
    15. "Haftada 1 gün evden çalışanların..
    16. Binlerce erkeğe baba olma umudu
    17. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve..
    18. Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz
    19. Altının gram fiyatı 7 haftanın..
    20. Dolandırıcılar sanal alemde v'olta'..
    21. Fiat Egea Ailesi’nde otomatik vitesli..
    22. Vodafone yeni Samsung Galaxy S10’un..
    23. (Özel haber) Bez torba uygulamasından..
    24. Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim
    25. CHP’nin adayı Sandal’a derneklerden..
    26. İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    27. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    28. Ateist Şengör İHL’lere dil uzattı
    29. Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak..
    30. Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü,..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"