Bebeğe oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli?

OYUNCAK ÇOCUĞUNUZUN YAŞINA UYGUN MU?

Bir yaşındaki bir bebek için aynalar, çıngıraklar, cep telefonları ilgi çekicidir. Daha çok tutabileceği, itebileceği, çekebileceği, türlerine göre ayırıp sınıflandırabileceği oyuncaklardan hoşlanırlar. Henüz kıyafet giydirme, bilmece- bulmacalara, resim ve el sanatları gibi yetenek isteyen oyunlara hazır değiller. Bir oyuncağın çocuğunuzun yaşına uygunluğunu en iyi anlama yöntemi etiketine bakmaktır. Ayrıca çocuğunuzun yetenekleri ve gelişimini de dikkate almak lazımdır. Fiziki olarak oldukça gelişmiş bir yaşındaki bir çocuk, daha büyükler için yapılmış olan oyuncaklara tırmanmaya hazır olabilir.

OYUNCAK UYARICI MI?

Oyuncakları sadece çocuğunuzun beyin gücünü artırsın diye almayın. Hiçbir oyuncak tek başına bunu sağlamaz. Bir oyuncak sadece eğlenceli olabilir! Küçük bebekler için görme, duyma, dokunma ve el-göz koordinasyonunu geliştirecek, daha büyük çocuklar için ise yürüme, zıplama, dengede durma ve fiziksel dünyayı öğretecek (olayların nedenleri, sonuçları, sayılar, yetişkinler işlerini nasıl halleder vs.) oyuncaklar seçilebilir.

OYUNCAK GÜVENLİ Mİ?

Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun ona sadece güvenliğinden emin olduğunuz oyuncaklardan alın. 3 yaşına girinceye kadar onu yutabileceği küçük oyuncaklardan uzak tutun. Oyuncaklarının sağlam yapılı ve yıkanabilir olduğundan emin olun ve düzenli olarak yıkayın. Ayrıca çıkarılabilir gevşek parçalı, uzun kablolu, gevşek parçalı, kenarları keskin, gürültü seviyesi 100 desibelden yüksek, pil bölümü erişilebilir olan, lateks balonlu oyuncaklardan uzak durun.

OYUNCAĞI ONAYLIYOR MUSUNUZ?

Hoşunuza gitmeyen bir oyuncağı almayın! Oyuncak silahlar, patlayan oyuncaklar hatta su tabancaları bile sizi rahatsız ediyor olabilir bu durumda bu tarz oyuncakların evinize girmesine izin vermeyin. Bazı kız oyuncakları da verdikleri mesajlardan dolayı sizi rahatsız ediyor olabilir: Fiziksel özellikleri ön plana çıkartan makyaj ürünleri, kıyafetler. Aklınızda olsun siz bunları yasaklasanız bile çocuğunuz bunları bir arkadaşının evinde bulup oynayabilir. Bu olursa olayı çok büyütmeden çocuğunuza ne hissettiğinizi söyleyin.

BEBEĞİNİZİN İLK OYUNCAĞI İÇİN ÖNERİLER

Çıngıraklar

Plastik tuşları olan halkalar

Kuklalar(anne ya da baba oynatabilir.)

Dişlikler(diş kaşıyıcı)

CD'ler(sesi çok açmayın)

Bez kitaplar

Sıkıştırılabilen oyuncaklar, özellikle sıkıştırıldığında ses çıkartanlar