Bebeğe alkol içirip fotoğraflarını paylaşan şahıs hakkında hapis cezası istemi

İstanbul Kartal’da 1,5 yaşındaki çocuğa alkol içirilip fotoğraflarınının sosyal medyada paylaşılması olayıyla ilgili hazırlanan iddianameye göre bebeğin annesinin kuzeni olan Merve A.’nın ‘kötü muamale’ ve ‘sağlık için tehlikeli madde temin etme’ suçlarından 2 yıla kadar hapsi istenirken bebeğin annesi Figen Ü. için ek takipsizlik kararı verildi.

Baba, devlet koruması istedi

1,5 yaşındaki bebeğin annesi Figen Ü. Ve babası Burak B., bir süredir birlikteydi. Anne Figen İ.'nin 1,5 yaşında bebeğine alkol içirmesi ve bebeği sağlıksız ortamda bulundurması üzerine baba Burak B., anne Figen İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Henüz 1,5 yaşındaki bebeği Kerem B.'nin hayatından endişe duyduğunu belirten baba, çocuğun kendisine verilmesini veya annesi Figen Ü.'den alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti.

'Mizah amaçlı yaptım, pişmanım'

Baba Burak B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, bebek Kerem B., 'mağdur çocuk' ve anne Figen Ü. ile kuzeni Merve A. 'şüpheli' olarak kaydedildi. Dilekçede, bebeğin babası ve annesi arasında süren ilişki döneminde, evlilik dışı olarak bebeğin dünyaya geldiği bildirildi. Şüphelilerden anne Figen Ü., hakkında açılan soruşturma kapsamında verdiği ifade de suçlamaları kabul etmezken, annenin kuzeni olan Merve A., mizah amaçlı bebeğin ağzına rakı şişesi koyduğu, fotoğrafını çektiği ama bebeğe içki içirmediğini, pişman olduğunu söyledi.

Anne suçlamaları kabul etmemişti

Suç duyusuyla birlikte savcılığa sunulan fotoğraflarda, bebeğin içkili ve sigara içilen ortamlara sokulduğu, bebeğe alkol içirildiği ve bebeğin eline sürekli bira şişeleri verildiğinin görüldüğü anlatıldı. Dilekçede, fotoğrafta görülen kişinin anne olan şüphelinin kuzeni olduğu anlaşıldı. 1,5 yaşındaki bebeğin annesi olan Figen Ü., ifadesinde bebeğine çok iyi baktığını, fotoğrafları kuzeninin çektiğini öğrendiğinde kuzenine kızdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Bebekte yaşına uygun olmayan davranışlar vardı

Şikayetçi olan baba Burak B.'nin şüpheli anne Figen Ü.'nün anneliği konusunda endişe duyduğunun anlatıldığı dilekçede, annenin bebeğini farklı farklı arkadaşlarına bıraktığı, sigara içilen ortama maruz bıraktığı ve bu nedenle anne ile sürekli tartışmak zorunda kaldığı belirtildi. Savcılığa sunulan dilekçede minik bebekte kilo kaybı, ağlama krizleri ve yaşına uygun olmayan tepkiler görüldüğü de kaydedildi. Baba Burak B.'nin bebeğin yanında kaldığı zamanlar, bebekteki söz konusu farklılıkları çocuk gelişim uzmanlarıyla düzeltmeye çalıştığı belirtildi.

"Espri amaçlı yaptım"

Bebeğin annesi Figen Ü.'nün kuzeni olan Merve.A, alınan ifadesinde, kuzeni Figen Ü.'nün çalıştığı zamanlarda bebeği kendisine bıraktığını, bahsi geçen fotoğrafın çekildiği gün arkadaşlarıyla dışarı çıktığını, anneyi arayarak bebeği yanından gelip alabileceğini söylediğini, oturdukları yerin alkollü bir yer olduğunu ancak çocukların da gidebildiği oyun parkı olan bir yer olduğunu söyledi.

Yemek yedikleri anda espri amaçlı içki bardağını bebeğin ağzına doğru götürerek fotoğraf çektiğini söyleyen Merve A., içkiyi bebeğin ağzına değdirmediğini belirtti. Anne Figen Ü.'nün fotoğrafı görünce kendisine kızdığını söyleyen Merve A., pişman olduğunu ve bir daha mizah amaçlı da olsa böyle bir şey yapmayacağını belirtti.

Fotoğrafları çeken kuzen için 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Yaşanılan olaylar sonucunda devlet, 1,5 yaşındaki bebeği anneden alarak koruma altına alırken İstanbul Anadolu Başsavcılığı, konuyla ilgili iddianame düzenledi. Savcılık, annenin kuzeni olan Merve A. hakkında kötü muamale' ve 'sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçlarından 2 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame hazırladı.

Anne için takipsizlik kararı verildi

Bebeğin annesi Figen Ü. hakkında ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' ve 'basit yaralama' suçlarından ek takipsizlik kararı verildi.