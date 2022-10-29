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Dünya BDT’nin üye başbakanları Kazakistan’da toplandı
Dünya

BDT’nin üye başbakanları Kazakistan’da toplandı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Başbakanları Toplantısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:28:00 -
BDT’nin üye başbakanları Kazakistan’da toplandı

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov’un ev sahipliğinde Expo Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Tacikistan Başbakanı Kohir Razulzoda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov katıldı.

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