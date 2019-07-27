0553 313 94 23

BDDK'den 2 şirkete faaliyet izni

BDDK tarafından, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para ihraç etmek, Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri AŞ'ye "para havalesi" hizmetini yürütmek için faaliyet izni verildi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:50
BDDK'den 2 şirkete faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para ihraç etmek, Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri AŞ'ye "para havalesi" hizmetini yürütmek için faaliyet izni verildi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarında, iki şirketin faaliyet izni aldığı bildirildi.

Buna göre, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve Kanunun 15'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19'uncu maddesi uyarınca, elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

Ayrıca BDDK tarafından, söz konusu Kanunun geçici 2'nci maddesi kapsamında bulunan Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, Kanunun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde belirtilen "para havalesi" hizmetini yürütmek üzere Kanunun 14'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesi kararlaştırıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:50
  1. BDDK
  2. faaliyet izni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1..
    2. Yaban ördekleri yavrularıyla Kars..
    3. İngiltere vizesi nasıl alınır?
    4. Düzce Ziraat Odası fındık..
    5. Milletvekili Açıkgöz: “Temiz bir Nar..
    6. Sağlık Müdürlüğü Araç Filosu Hızla..
    7. 18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde..
    8. Silvan Devlet Hastanesi yapımında sona..
    9. Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!
    10. 46 ülkeden fotoğraf kareleri..
    11. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    12. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    13. Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık..
    14. İzmit’te köy yolları yenileniyor
    15. TÜSEB’in Yerli-Milli İlaç ve Tanı Kiti..
    16. Otobüs, kamyon ve kamyonet birbirine..
    17. Atletico Madrid, Real Madrid'e gol..
    18. Sedat Kılınç:”Merkez Bankasının..
    19. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    20. Dünyada bulunan 90 çeşit madenden..
    21. Polis memuru şehit düştü
    22. Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu,..
    23. Kayserispor’dan kötü sonuçlar için..
    24. Rusya'dan ABD'yi korkutacak açıklama!..
    25. Tayyip Kanarya imzayı attı
    26. Altan Güneş, yardımcı antrenör oldu
    27. Adıyaman’daki saldırıda yaralanan..
    28. Tünel girişinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    29. Kocaeli’de çıkan yangında binada..
    30. Yağmur Gökdemir, aday kadroya davet..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz