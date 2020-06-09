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Ekonomi

BDDK’dan yurt içi turizmi destekleyici adım

BDDK, yurt içi havayolu, seyehat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:02:56 -
BDDK’dan yurt içi turizmi destekleyici adım

BDDK, yurt içi havayolu, seyehat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya çıkardı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içi havayolu, seyehat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltiğini duyurdu. BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

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