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BDDK'dan son dakika döviz açıklaması: Soruşturma başlatıldı

BDDK'nın tarafından yapılan açıklamada, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı" denildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:38
BDDK'dan son dakika döviz açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

BDDK'nın açıklamasında, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi. 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:38
  1. BDDK
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
  3. Açıklama

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151711 dk önce
    Bu bankaların başını chp'nin %28 ile ortak olduğu KAOS TETİKÇİSİ iş bankası çekiyordur. CUMA günü bist100'de %7,50 düşüşü işaretti.
  • HaticeHatice24 dk önce
    Bu isi ancak ozel bankalar yapar bunu yapanlar en buyuk cezayi almalidir yine bir dalavereler donuyor allahim ulkemizi koru herseyi o kadar pahalandirdilarki firsatcilar istikrarin bozulmasi icin her yolu deniyor simdi kk sessiz beklemede eger buyuk sehirler chp nin eline duserse yandik bir yildir kidim kidim ulkemizi sefalete suruklemeye calisiyorlar zatendaha simdiden boyle olursa millet ittifaki kazanirsa halimiz ne olur diye dusunuyorum o yillarda on gun sular gelmezdi ecevitin zamaninda hersey karaborsaydi allahim bizi koru bunlara firsat verme
  • HarunHarun42 dk önce
    Af yok öttürun,gelirleride kontrol edin,kazançlarını ispat edemeyeni yakın
  • Finansçı Finansçı 49 dk önce
    Sen önce gece yarısı 3 TL den dolar alanları bir araştır bakalım.
  • ÇetinÇetin50 dk önce
    Bankaları çoğu yapıyo özel bankaların yuları çekin çoğuda şu anki devlet yönetimine düşman
  • talhatalha56 dk önce
    sonra neden yabancı yatırımcı kaçıyor diye aşlamayın
  • meltemb41meltemb411 sa önce
    görüyor musun sen ülkede ne kadar çok hain varmış ülkeyi batırmak için çırpınıyorlar

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