BDDK'dan son dakika döviz açıklaması: Soruşturma başlatıldı BDDK'nın tarafından yapılan açıklamada, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı" denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından önemli bir açıklama yapıldı. BDDK'nın açıklamasında, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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