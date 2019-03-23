BDDK'dan son dakika döviz açıklaması: Soruşturma başlatıldı
BDDK'nın tarafından yapılan açıklamada, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı" denildi.23 Mart 2019 Cumartesi 19:38
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından önemli bir açıklama yapıldı.
BDDK'nın açıklamasında, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.
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