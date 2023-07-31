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Ekonomi BDDK'dan kredi kartı harcamalarında yeni taksit düzenlemesi
Ekonomi

BDDK'dan kredi kartı harcamalarında yeni taksit düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2023-07-31 21:41:00 - 2023-07-31 21:45:28
BDDK'dan kredi kartı harcamalarında yeni taksit düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK) kredi kartlarında yeni düzenlemeye gitti.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Havayol, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Kredi kartında takside sınırlama getiren BDDK, hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı harcamalarında taksit yapılamayacağını belirtti.

BDDK'dan açıklama

BDDK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Taksit yapılamayacak

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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