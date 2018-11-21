THY- Noukşot
0553 313 94 23

BDDK'dan faaliyet izni

BDDK, Gelecek Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi ve Berg Faktoring AŞ'nin şirket faaliyet iznini, şirket talebi doğrultusunda iptal etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:20
BDDK'dan faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın bugün resmi gazetede yayınlanan kararında, Gelecek Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildiğini bildirildi.

Ayrıca kurul, Berg Faktoring AŞ'nin şirket faaliyet izninin şirket talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verdi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:20
  1. BDDK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da çocuğunu hırsızlığa zorlayan baba tutuklandı
    1. Ankara'da çocuğunu hırsızlığa zorlayan..
    2. Avrasya Tüneli'nde kaza! Trafik durdu
    3. Altın fiyatlarında son dakika bilgileri
    4. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta iki yeni..
    5. BDDK'dan faaliyet izni
    6. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
    7. Asgari ücrette aralık ayında pazarlık..
    8. Küresel piyasalardaki negatif seyir..
    9. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    10. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    11. Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan..
    12. Donald Trump'a çok ağır sözler!..
    13. Diyarbakır'da PKK'nın inine girildi!..
    14. Cengiz Baykal kimdir?
    15. Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis..
    16. Amerika Kabil'deki terör saldırısını..
    17. Amerika Kandil'e ilaç gönderdi
    18. Ankara'da oto kaportacıya giren TIR..
    19. Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500..
    20. Dolar yeni piyasada kaç lira?
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı