BDDK sınavla 120 meslek personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alımı için sınav yapacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için bir gün, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise iki gün olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri, Covid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak yeni kararlar çerçevesinde belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacak.

Başvurular, 16 Nisan 2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp, 30 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yalnızca elektronik ortamda yapılabilecek.

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