  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BDDK sınavla 120 meslek personeli alacak
Ekonomi

BDDK sınavla 120 meslek personeli alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), giriş sınavı sonuçlarına göre, İstanbul ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 120 meslek personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:36:00 -
BDDK sınavla 120 meslek personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de  yer alan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  bünyesinde istihdam etmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alımı için sınav yapacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için bir gün, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise iki gün olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri, Covid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak yeni kararlar çerçevesinde belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacak.

Başvurular, 16 Nisan 2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp, 30 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yalnızca elektronik ortamda yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almay..
Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı
Gündem

Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı dün açıklanan koronavirüs tedbirlerinden kimlerin muaf tutulacağına ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi...
Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi
Siyaset

Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ihtiyaç sahiplerine tedarik edilen patates ve soğan dağıtımında görev alan bir isme tepki gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay