BDDK personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 4 Aralık 2021 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise 4-5 Aralık 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 5-15 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 214 52 09 – 58 76

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