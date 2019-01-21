0553 313 94 23

BDDK kurucu üyesi Çevik'ten İhlas Finans açıklaması

BDDK kurucu kurul üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik:- "Katılım bankalarına kanunen, mevduat bankalarında olduğu gibi tasarruf mevduatı güvencesi sağlanamamıştır"- "Katılım bankasının borçları, katılım bankasıyla ilişkiye girmiş hesap sahiplerini ilgilendirir. Bu bakımdan Hazine kaynaklarıyla ödenmesi söz konusu değildir"

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
BDDK kurucu üyesi Çevik'ten İhlas Finans açıklaması

ANKARA (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurucu kurul üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik, İhlas Finans mağdurlarının alacaklarına, mevduat bankalarında olduğu gibi tasarruf mevduatı güvencesi sağlanamayacağını belirterek, "Katılım bankasının borçları, katılım bankasıyla ilişikiye girmiş olan hesap sahiplerini ilgilendirir. Bu bakımdan Hazine kaynaklarıyla ödenmesi söz konusu değildir." dedi.

Çevik, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "Bankacılıktan sorumlu bakan olarak görev yaptığı 2005 yılında İhlas Finans mağdurlarının alacaklarının ödenmesi için Bankacılık Kanunu'nda düzenleme yapmak istediği ancak bu maddenin TBMM Genel Kurulunda tasarıdan çıkarıldığı" yönündeki iddialarını AA muhabirine değerlendirdi.

Bankacılık Kanunu'nu hazırlayan isimlerden birisi olduğunu anımsatan Çevik, Şener'in, "İhlas Finans mağdurlarının alacaklarının nemalarıyla birlikte ödenmesi için Bankacılık Kanunu'na madde koyduk" sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

Çevik, kanunun 3. maddesinin, katılım bankalarının özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplayabilmesini düzenlediğini bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Şener, bu katılım bankasını mevduat bankası olarak değerlendiriyor. Buradan hareket ettiği için yanlış sonuca varıyor çünkü mevduatı, mevduat bankaları faiz ödemek için toplarlar. Mevduat bankaları böyle iken katılım bankaları faiz alamazlar. Bunlar da özel cari ve katılma hesaplarını kullanıyor ve faiz vermeleri söz konusu değil. Bu bakımdan katılım bankalarının sorumlulukları, mevduat bankalarının sorumluluklarından farklıdır. Bunlara kanunen, mevduat bankalarında olduğu gibi tasarruf mevduatı güvencesi sağlanamamıştır. Kanun Mecliste tartışılırken, el konulan bu katılım bankasıyla ilgili nasıl bir işlem yapılacağı görüşülmüş, tasarıya bunların ayrı bir tasfiye usulüne tabi olması yolunda bir değişiklik eklenmişti."

- "Hazine kaynaklarıyla ödenemezdi"

Şener'in, söz konusu açıklamalarının doğru olmadığını aktaran Çevik, "Böyle bir şey olamaz. Mevduat bankası değil bunlar, katılım bankasının borçları katılım bankasıyla ilişkiye girmiş hesap sahiplerini ilgilendirir. Bu bakımdan Hazine kaynaklarıyla ödenmesi söz konusu değildir. Sayın Şener'in savunduğu gibi Hazine kaynaklarıyla ödenmesi söz konusu olamaz. Ya karıştırıyor ya da kasıtlı hareket ediyor. Bunlar Hazine güvencesine alınamaz, bunların mevduatı yok, katılma hesapları ve özel cari hesapları var. Mevduat sayılmayınca garanti altına alınamaz çünkü kar zarar ortaklığı var. Katılım Bankaları Güvence Fonu ayrıdır." ifadesini kullandı.

Çevik, ancak bu finans kuruluşlarının tasfiye edilerek aktif ve pasiflerinin nakte çevrilmesi yönünde düzenleme yapılması gereğini anlatarak, "Bu finans kuruluşu iflas ettirilseydi, mevcutlar satılıp alacaklar oradan ödenebilecekti ancak bunlar tasfiyeye tabi tutuldu. Bu tasfiye işlemleri de takip edilemedi. Zaten İhlas Finansın mal varlığı bunu ödemeye yetmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
  1. BDDK
  2. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener
  3. İhlas Finans
  4. Prof. Dr. Kemal Çevik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın gözdesi sakatlandı!
    1. Galatasaray'ın gözdesi sakatlandı!
    2. Malatyaspor'da bombalar patlıyor!..
    3. Kardeşini ve annesini bıçaklayan..
    4. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)..
    5. Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar..
    6. Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı
    7. İtalyan basını yazdı! Bonservisi..
    8. Bakan Varank'tan Türkiye Uzay Ajansı..
    9. Eski Yargıtay Üyesi Kulaç'a 8 yıl 9 ay..
    10. 1 haftadır mahsur kalmışlardı! Dayı ve..
    11. TEB'den "fakülte sayıları ve..
    12. İsrail askerleri Filistinlilere ait..
    13. Pakistan'da facia! Yolcu otobüsü ile..
    14. "Cemal Kaşıkçı cinayetini kapatmaya..
    15. CHP'den Aziz Kocaoğlu açıklaması
    16. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli..
    17. Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı!..
    18. Mali ordusundan teröristlere operasyon
    19. Kasımpaşa-Ç.Rizespor maçının ilk..
    20. 10 milyon vatandaş destek alacak..
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu