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BDDK duyurdu: Taksit sınırı 6 ay olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 1 Şubat itibariyle 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı için kullandırılan kredilerin, taksit sınırının 6 ay olarak uygulanacağını duyurdu.

01 Şubat 2019 Cuma 20:43
BDDK duyurdu: Taksit sınırı 6 ay olacak

BDDK, bugün itibarıyla 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı için kullandırılan kredilerin vade sınırı 6 ay olarak uygulanacağını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Şubat (bugün) itibarıyla fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.

Taksit sınırı 6 ay olacak

BDDK açıklamasında "Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30 Nisan'a kadar 12 ay olarak uygulanacağı" şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur" denilerek şu ifadeler yer aldı:

"Ancak, söz konusu yönetmelik taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat itibarıyla fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."

BDDK Başkanı "Nisan sonuna kadar sürecek" demişti

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek" açıklaması yapmıştı.

BDDK, 27 Kasım 2018'de yaptığı düzenlemeyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonlarında taksit sayısını 6 ay ile sınırlamış ancak geçici bir madde ile 31 Ocak'a kadar 12 taksit imkanı tanımıştı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:43
  1. cep telefonu alacaklar dikkat
  2. cep telefonunu taksitle alma

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 50 dk önce
    Bir şeye de karar verin.
  • KorayKoray1 sa önce
    Komedi

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