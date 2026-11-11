1000 gün içinde savaşa hazır olma uyarısı!

İngiltere Lordlar Kamarası Sanayi ve Düzenleyiciler Komitesi'nin yayımladığı raporda, ülkenin olası bir savaşa 1000 gün içinde hazır hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, bu hedefe ulaşılabilmesi için hükümetin savunma tedarik süreçlerini hızlandırması ve özel sektörle ilişkilerini yeniden düzenlemesi gerektiği ifade edildi.

Komite raporunda, Savunma Bakanlığının (MoD) şirketlerle olan katı, maliyet odaklı ve aşırı kuralcı "alıcı-satıcı" modelinden vazgeçerek daha esnek bir ortaklık yapısına geçmesi gerektiği vurgulandı.

Bürokrasinin kamu parasının israfını önlemek amacıyla kurgulandığı, ancak uygulamada israfı azaltmadan tedarik süreçlerini ciddi şekilde yavaşlattığı ifade edildi.

Ayrıca yatırımcılara sözleşme takvimleri ve içerikleri konusunda daha fazla güvence verilmesi gerektiği kaydedildi.

Süreç odaklılık yerine hız ve risk yönetimi

Raporda, Savunma Bakanlığının prosedürleri takip etme kolaycılığını bırakıp hızlı kabiliyet geliştirmeye odaklanması istendi. Hükümetin yeni teknolojilerin tedarikinde risk almaya yanaşması, tamamlanan ürünün ilk planlanandan farklı olabileceğini kabul etmesi ve hızın maliyet kontrolünün önüne geçmesi gerektiği savunuldu.

2030 hedefleri ve savunma bütçesi

Savunma Bakanı Wes Streeting'in Rusya'dan gelen hibrit tehditlere dikkat çekerek İngiltere'nin 2030 yılına kadar olası bir saldırıya hazır olması gerektiği yönündeki uyarılarına atıfta bulunuldu.

Maliye Bakanı John Healey'nin savunma harcamalarını 2030'a kadar GSYH'nin yüzde 3'üne çıkarma taahhüdüne işaret edilen raporda, Aralık ayında düzenlenecek Savunma Yatırım Zirvesi'nin iş dünyasına gerekli güvenceleri sağlaması gerektiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü ise iddialara yanıt vererek, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük savunma harcaması artışının gerçekleştirildiğini, silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunu artırmak için yaklaşık 300 milyar sterlinlik yatırım yapıldığını ve küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ayrılan bütçenin 2,5 milyar sterlin artırıldığını belirtti.