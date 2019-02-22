BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."

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