BDDK Başkanı açıkladı! Cep telefonlarının taksit süreleri uzatıldı BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yapmış olduğu açıklamada,"3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vade nisan sonuna kadar devam edecek" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti. Bu taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı. Önceki uygulamaya göre 31 Ocak 2019’da taksit imkanı sona eriyordu. 6 aydan 12 aya çıkarılmıştı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarmıştı.

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