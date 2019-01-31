BDDK Başkanı açıkladı! Cep telefonlarının taksit süreleri uzatıldı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yapmış olduğu açıklamada,"3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vade nisan sonuna kadar devam edecek" dedi.31 Ocak 2019 Perşembe 13:07
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti. Bu taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.
Önceki uygulamaya göre 31 Ocak 2019’da taksit imkanı sona eriyordu.
6 aydan 12 aya çıkarılmıştı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarmıştı.
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