  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Ekonomi

BDDK: “15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza kesildi”

BDDK, şikayetler üzerine 15 bankaya 19 milyon 650 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:42:25 -
BDDK: “15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza kesildi”

BDDK, şikayetler üzerine 15 bankaya 19 milyon 650 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından yapılan şikayetlerin incelendiğini belirterek 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.


Kurumdan yapılan açıklamada; “COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.


Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı