BÇG’ye engel olabilecek subaylar YAŞile atıldı

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat dönemine ilişkin yapılan yargılamada, mağdurlar mahkemenin verdiği karara itiraz ederek gerekçelerini ayrıntılı olarak anlatıyorlar. 28 Şubat dönemi mağdurlarından Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri Doçenti olarak görev yapan Kaşif Nevzat Tarhan da, mağduriyetlerini anlattığı itiraz dilekçesinde, “Klinik direktörlüğü görevinde iken BÇG örgütüne katılmadım. TSK’nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldım ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmedim. Tutum ve davranışlarım ile bu örgütün yasadışı faaliyetlerine engel olacağım değerlendirilerek, önce Batı Çalışma Gurubu (BÇG) tarafından basına “GATA’da irtica” haberleri servis edildi. Daha sonra dış denetleme heyeti gönderildi. Yapılan denetleme sonunda 1995 yılı içerisinde alışılmışın dışında GATA’dan 35 öğretim üyesi kıtalara tayin edildi. Ben de Çorlu 5. Kolordu Veteriner Şubeye tayin edildim” dedi.

“SENİ İSTEMİYORLAR”

14 Yaşında Kuleli Askeri Lisesi’ne girdiğini, gözünü ordumuz içinde açtığını belirten, Tarhan, kendisi gibi BÇG hedeflerine engel olarak görülen askeri personele yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları içine sindiremeyerek işlemin iptali için Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) başvurduğunu anlattı. Yapılan yargılamada toplanan delil ve belgelere göre tayin gerekçesi olarak dosyada bulunan imzasız mektuplar ve asılsız BÇG raporları olduğu, bu sebeple idari işlemin (tayin) usul ve kanuna aykırı olduğu tespit edilerek davayı kazandığını anlattı. AYİM kararına rağmen 3 ay sonra tekrar Çorlu’ya tayininin çıkarıldığını belirten Tarhan, yine AYİM’e başvurarak yürütmenin durdurulması kararı aldığını aktardı. Tarhan dilekçesinde, ısrarla başka yerlere tayin edilmesinin sebebini Hastane Komutanı Tbp. Tuğgeneral Çetin Harmankaya’ya sorması üzerine, kendisine ‘Nevzat TSK’da Emir Komuta Zinciri dışında bir odak var, sizi istemiyorlar. Yaşam tarzınızı beğenmiyorlar’ cevabını aldığını belirterek, kendisi ve aile fertlerinin daha büyük zararlara uğramasından korkarak kendi isteğiyle emekli olduğunu ifade etti.

MÜŞTEKİLİK TALEBİMİZ KABUL EDİLSİN

28 Şubat döneminde BÇG’nin eylemlerine katılmayıp, sadece görevlerini yapanların, BÇG’nin faaliyetlerine engel olacakları düşünülen 1550 Subay-Astsubay YAŞ yolu ile emekli edildiğine de dilekçede vurgu yapıldı.

BÇG’nin baskılarına dayanamayanların ise emekliye ayrıldığını belirten dilekçede, “YAŞ kararı ile ihraç edilip geleceklerinin karartılacağını düşünen binlerce subay ve astsubay da kendi isteği ile emekli olmak zorunda kalmıştır” ifadeleriyle itiraza konu edildi.

Emekli olduktan sonra da hak arama mücadelesini devam ettiğini belirten Tarhan, “İkinci atamada da imzası olan generaller Çevik Bir, Hikmet Köksal ve Fahrettin Alpaslan hakkında tazminat davası açtım (1997). Bu davayı kazandım, ancak BÇG’nin müdahil olması sebebiyle Yargıtay kararı bozmuştur. Bozmadan sonra dava devam ederken 1. Ordu Komutanlığından bir Kur. Albayı Kadıköy Asliye Hukuk mahkemesine göndererek ‘Biz bu davayla ilgileniyoruz’ dediklerini öğrendik. Bu konuda o dönemde görev yapan Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi İsmet Sungur’dan bilgi alınabilir” ifadeleriyle mahkeme kararına itiraz ederek dosyanın istinafa taşınmasını istedi.

Diğer yandan; Dursun Özen Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz ederek, TSK da Hv. İst. Bçvş. olarak 1983’ten beri görev yaptığını, Aralık 1998 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile haksız yere ihraç edildiğini anlattı.

Özen, başarılı bir personel olmasına rağmen, hiçbir dayanağı olmayan asılsız isnatlarla YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edildiğini anlatarak, “Bu sebeple diğer müştekilerde olduğu gibi katılma talebinin kabul edilmesi gerekmektedir” dedi.