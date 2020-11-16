  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BBVA, ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı
Ekonomi

BBVA, ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı

BBVA'nın Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri, satışın ardından yüzde 20'ye yakın yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:43:51 -
BBVA, ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı

MADRİD (AA) - İspanyol BBVA bankası ABD'deki yan kuruluşu BBVA USA Bancshares'in yüzde 100'ünü 11,6 milyar dolara The PNC Financial Services Group'a sattı.

İspanya'nın en büyük ikinci bankası olan BBVA'nın ABD'den çıkışı İspanyol basınında "büyük ve başarılı bir operasyon" olarak yorumlandı.

BBVA ile PNC arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan BBVA Başkanı Carlos Torres Villa, "ABD'deki yan kuruluşumuzun 11,6 milyar dolara PNC'ye satılması mükemmel bir operasyon. Bu fiyat, BBVA'nın piyasa değerinin yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor. Bu operasyon, finansal olarak güçlenmemizin yanı sıra bize büyük bir stratejik esneklik kazandırdı. PNC, işimizin, müşterilerimizin, ülkede önde gelen bir finans grubunun parçası olan ABD'deki büyük ekibimizin muazzam değerini tanıdı. Bu, her iki taraf içinde büyük bir operasyon." ifadelerini kullandı.

Onur Genç'in Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olduğu BBVA'nın, Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri satışın ardından yüzde 20'ye yakın yükseldi.

Diğer yandan İspanyol basını, "BBVA'nın bu hamleyle ABD pazarından çekildiğini ancak Caixabank ve Bankia'nın birleşmesiyle başlayan İspanyol bankacılık haritasındaki birleşme dalgasına katılmak için yeni bir cephe açtığını" yazdı.

Ayrıca, "BBVA'nın Sabadell bankasını satın almak için yapacağı olası bir hareketle ilgili piyasalarda spekülasyonların olduğu, zaten başkanlar düzeyinde bağlantıların sürdüğü" iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...
Gündem

Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...

Kokuşmuş mahallede para için her takla atılmaya devam ediliyor. Şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandığını iddia edip şarkısının reklam..
AB'den Kapalı Maraş çıkışı! 'Üzüntü duyuyoruz'
Dünya

AB'den Kapalı Maraş çıkışı! 'Üzüntü duyuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasının gerektiğini söyle..
Yemen'den ortalığı karıştıran iddia:
Gündem

Yemen'den ortalığı karıştıran iddia: "Özel cihazla kaydediliyor!"

Suudi Arabistan, canını ve güvenliğini kendisine emanet eden misafirlerini bile izleyip kayda alıyor. Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşka..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay