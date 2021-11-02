BBP'nin 'ittifaktan ayrılacağı' iddialarına net cevap! 'Hiç düşünmüyoruz'

Haber 7'ye konuşan Büyük Birlik Partisdi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, "Cumhur İttifakından ayrılmayı hiç düşünmüyoruz." dedi.

Oda TV'nin nifak sokma çabası elinde kaldı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Kocaeli’de muhtarlar ve STK temsilcileriyle görüşmesinde kullandığı "Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok." ifadesini çarpıtan Oda TV, Destici'nin sözlerini, "İttifaktan ayrılma sinyali" ifadeleri ile manşetine çekti.

'Cumhur ittifakından ayrılmayı hiç düşünmüyoruz'

Oda TV ile birlikte bazı medya kuruluşlarının bu tarz haberlerine tepki gösteren BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Karacan "Yapılan haberin Büyük Birlik Partisi (BBP) ile uzaktan yakından bir alakası yok. Türkiye çapında vatandaşla en fazla iç içe olan partiyiz. Başkanımız her hafta bir il ziyaretinde bulunuyor ve bu ortamlarda çeşitli seçmen profilleriyle karşı karşıya kalıyor. 'Cumhur ittifakının içindeyiz ama iktidar değiliz' sözü iktidarın icraatlarını BBP yapıyormuş gibi eleştirenlere cevap verme babında söylenmiş bir ifadedir." dedi.

'İktidarın bazı uygulamalarını eleştirebiliriz'

"Yapılan icraatlarda biz karar verme mekanizması içerisinde değiliz. Dolayısıyla iktidarın almış olduğu kararları beğenen olacaktır, beğenmeyen olacaktır." ifadelerini kullanan Bayram Karacan, şöyle devam etti:

"AK Parti, MHP ve BBP azami müşterekler altında bir araya gelmiştir. Azami müştereklerin ortaya çıkmasındaki en somut gelişme de 15 Temmuz gecesi sokakta olmuştur. Hain darbe girişimine karşı ortaya konan bir iradenin neticesinde Cumhur ittifakı oluşmuştur. Dolayısıyla Cumhur İttifakından ayrılmayı hiç düşünmüyoruz."

"İktidarın yapmış olduğu bazı uygulamaları biz de eleştiriyoruz. Muhataplarımıza bunları ilettiğimizde düzeltilen de oluyor düzeltilemeyen de. Dolayısıyla farklı bir ittifak içerisinde yer almak gibi bir düşüncemiz yok. Allah izin verirse zamanında yapılacak olan seçimlerde Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı içerisinde kendi isim ve amblemiyle seçimlere girecek."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan