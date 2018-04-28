BBP'den Abdullah Gül değerlendirmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Gaziantep il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kritik bir seçim dönemine girdiğini söyledi.

"SAYIN GÜL'ÜN BUNU HİÇ GÜNDEME ALMAMASI LAZIMDI"

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamasına değinen Destici, "Öngörülerimiz doğru çıktı. Aday olmayacağı yönünde Sayın Abdullah Gül açıklama yaptı. Doğru olan budur. Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ona bu teklifi sunanlara prim vermemesi lazımdı. Kendi isminin geçmesi onu yıprattı. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları bitirdi. Kendisi için de ülkemiz için de doğru olan buydu, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Destici, BBP'nin Türkiye'de sistemin değişmesi yönünde, ilk günden beri tavrının net olduğunu dile getirerek, bunun için 16 Nisan 2017'deki halk oylamasında tüm teşkilatlarıyla sahada "Evet" oyunun çıkması için çalıştıklarını anlattı.

Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi doğru bulduklarını vurgulayarak, "Çünkü Türkiye'nin artık enerjisini buraya harcamaması lazım. Seçimini yapıp önüne bakması lazım çünkü milletin beklentileri var, devletin meseleleri var. Sınırımızda olanların beklentileri var. Süratle bunlara cevap verme adına Türkiye'nin bu seçim tartışmasını bitirmesi lazım. İnşallah bu seçimle birlikte milletin beklentilerine daha hızlı cevap verilecek." diye konuştu.

"İRADEMİZİ İLK GÜNDEN ORTAYA KOYDUK"

BBP'nin daha önce bazı siyasi partilerle ittifak yaptığını ifade eden Destici, bu ittifakların yasal olmadığını ancak şimdi yasal bir ittifak içinde olduklarını kaydetti.

Mustafa Destici, ittifakın yasal hale getirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bakın o dönemde buna karşı çıkan başta ana muhalefet olmak üzere onunla birlikte bazı partiler, şimdi bu yasadan istifade edecekler. Çünkü bu ittifak yasası sadece Cumhur İttifakı'nda yer alan 3 parti için değildir. Biz de parti olarak ittifak yasalaştıktan sonra, yine Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle, AK Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'nı doğru bulduğumuzu, bunun ülkenin ve milletin hayrına gördüğümüzü, bunun için de ittifakın yanında olduğumuzu, onu desteklediğimizi, içinde yer alma irademizi ilk günden ortaya koyduk ve bu da kabul görüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu süreç içinde üç görüşme gerçekleştirdik ve kendisi bütün görüşmelerde çok samimi duygular içinde olduğunu, bizim duruşumuza ve tavrımıza değer verdiğini belirtti. Biz de onun bu samimi tavırlarını yine samimi karşılık vererek bu ittifakın içinde olacağımızı da kamuoyu ile paylaştık."

"HANGİ ŞEKİLDE OLURSA OLSUN BBP CUMHUR İTTİFAKI'NIN YANINDADIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün bir saati aşkın görüştüklerini anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"Kendisiyle son değerlendirmemizi yaptık, karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık. Yarın inşallah il başkanları toplantımız var. Bu toplantının ardından il başkanlarımızın da fikrini aldıktan sonra BBP olarak hafta içi bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağımızı hem muhataplarımız hem de kamuoyu ile paylaşacağız. Hangi şekilde olursa olsun BBP Cumhur İttifakı'nın yanındadır. İnşallah bu ittifakın içinde yer alacaktır ve yeni sistemin hayata geçmesi için biz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hem Cumhur İttifakı'nın adayı için hem de meclis çoğunluğu elde ederek çıkması anlamında biz bütün kadrolarımızla sahada olacağız."